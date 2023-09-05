Tuesday, 05 September 2023 03:36 GMT

بعد عودته إلى إشبيلية.. موعد ظهور راموس أمام ريال مدريد في البيرنابيو

9/5/2023 5:13:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتقل الإسباني سيرخيو راموس إلى نادي إشبيلية خلال الساعات الماضية، في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن باريس سان جيرمان نتيجة نهاية عقده.

وتتزين مسيرة راموس الكروية بفترة ذهبية مع ريال مدريد بدأت في 2004 واستمرت حتى 2021، وكان واحداً من أشهر قادة الميرنغي على مر تاريخه.

ويعود راموس إلى الدوري الإسباني من جديد، بعد عامين قضاهما بالدوري الفرنسي، ومن المفترض أن يكون الظهور الأول للمدافع المخضرم أمام فريقه السابق ريال مدريد بالجولة العاشرة من منافسات "الليغا"، وهي المباراة التي يستضيفها ملعب رامون سانشيز بيزخوان، معقل النادي الأندلسي.

وسيكون موعد الظهور الأول لراموس على ملعب سانتياغو برنابيو بقميص إشبيلية ضد ريال مدريد، بالجولة 26، إذ تحدد يوم 25 فبراير 2024 كموعد مبدئي لإقامة اللقاء.

وكان راموس لعب 671 بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات، وفاز بالعديد من الألقاب مع الميرنغي، منها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ومثلها لكأس العالم للأندية، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي، و5 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لكأس السوبر الإسباني، ولقبين لكأس ملك إسبانيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN05092023000110011019ID1107007801

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث