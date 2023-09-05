انتقل الإسباني سيرخيو راموس إلى نادي إشبيلية خلال الساعات الماضية، في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن باريس سان جيرمان نتيجة نهاية عقده.

وتتزين مسيرة راموس الكروية بفترة ذهبية مع ريال مدريد بدأت في 2004 واستمرت حتى 2021، وكان واحداً من أشهر قادة الميرنغي على مر تاريخه.

ويعود راموس إلى الدوري الإسباني من جديد، بعد عامين قضاهما بالدوري الفرنسي، ومن المفترض أن يكون الظهور الأول للمدافع المخضرم أمام فريقه السابق ريال مدريد بالجولة العاشرة من منافسات "الليغا"، وهي المباراة التي يستضيفها ملعب رامون سانشيز بيزخوان، معقل النادي الأندلسي.

وسيكون موعد الظهور الأول لراموس على ملعب سانتياغو برنابيو بقميص إشبيلية ضد ريال مدريد، بالجولة 26، إذ تحدد يوم 25 فبراير 2024 كموعد مبدئي لإقامة اللقاء.

وكان راموس لعب 671 بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات، وفاز بالعديد من الألقاب مع الميرنغي، منها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ومثلها لكأس العالم للأندية، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي، و5 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لكأس السوبر الإسباني، ولقبين لكأس ملك إسبانيا.

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