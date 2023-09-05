فريد المُلّا رئيساً تنفيذياً لمصرف الإمارات الإسلامي

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي عن تعيين فريد المُلّا بمنصب الرئيس التنفيذي، خلفاً لصلاح أمين الذي سيتقاعد من العمل لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بعد مسيرة مهنية متميزة امتدت لنحو 35 عاماً.

وقال هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي: «يسرنا بالنيابة عن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، أن نرحب بتعيين فريد المُلّا رئيساً تنفيذياً جديداً لمصرف الإمارات الإسلامي. ونظراً لمسيرته المهنية الحافلة الممتدة على مدار 32 عاماً في القطاع، بما في ذلك منصبه الحالي كرئيس للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي، وسمعته المرموقة في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن اختيار فريد المُلّا يعتبر مثالياً لدعم الإمارات الإسلامي خلال المرحلة التالية من النمو».

وأضاف القاسم: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد صلاح أمين على قيادته المتميزة منذ تقلّده منصب الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي في عام 2018، وعلى مدار 35 عاماً تقريباً من العمل في خدمة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. ويختتم صلاح فترة عمله بإرث مميز، في ضوء النتائج القياسية التي حققها مصرف الإمارات الإسلامي في النصف الأول من هذا العام. ونتمنى له كل التوفيق في حياته بعد التقاعد».

وقال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي: «يمتلك فريد المُلّا سجلاً حافلاً بالنجاحات، لا سيما في مصرف الإمارات الإسلامي، عدا عن سمعته الطيبة في قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يؤهله لقيادة مسيرة نمو مصرف الإمارات الإسلامي. وسيتولى فريد المُلّا تنفيذ استراتيجيتنا، مع التركيز على مواصلة التوسع عبر قطاعات الأعمال المهمة، مثل الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وابتكار المنتجات الجديدة، كما في إصدار مصرف الإمارات الإسلامي مؤخراً لأول صكوك مقومة بالدرهم الإماراتي في الدولة».

وانطلاقاً من منصبه الحالي كرئيس للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مصرف الإمارات الإسلامي، فقد لعب فريد المُلّا دوراً محورياً في تحقيق المصرف أداءً متميزاً، انعكس في النتائج المالية الاستثنائية خلال النصف الأول من عام 2023، فضلاً عن تعزيز القنوات الرقمية للمصرف، ودعم مسيرة التحول الرقمية لديه، ما أدى إلى زيادة ملحوظة بنسبة 21 % في عمليات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، على مدار عام 2022. كما قاد فريد المُلّا سلسلة من حملات التوطين التي حققت تأثيراً إيجابياً ملموساً، وأشرف على إطلاق حلول مصرفية مبتكرة، مصممة خصيصاً لمواطني دولة الإمارات، بما في ذلك حساب إماراتي للتوفير العائلي، وحساب إماراتي للأعمال، وحساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير.

ويأتي تعيين فريد المُلّا بمنصب الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، ليؤكد التزام مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الثابت بالتوطين، كاستراتيجية رئيسة لها، حيث تواصل الاستثمار في تأهيل المواطنين الإماراتيين لشغل المناصب التنفيذية العليا، وتخطيط تعاقبهم الوظيفي.

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