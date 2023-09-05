108.7 مليون دولار صافي دخل «ابيكورب» النصفي

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعدّدة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة، نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث سجلت نتائج قياسية في النصف الأول من العام، بتحقيق أعلى صافي دخل شامل في تاريخها بلغت قيمته 108.7 مليون دولار، وبنسبة نموّ على أساس سنوي بلغت 87% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي على أساس سنوي بنسبة 32% ليصل إلى 129 مليون دولار، وذلك على ضوء تعزيز كفاءة العمليات وارتفاع أسعار الفائدة وتحسين مصادر التمويل.

وأسهمت مرونة هيكل أعمال الشركة واستراتيجيتها في هذا الأداء القياسي في جميع خطوط أعمالها الرئيسية، فيما تواصل الشركة ترسيخ مسيرتها الرائدة في التمويل والاستثمار المؤثر، شاملاً ذلك تحقيقها مكاسب رأسمالية تجاوزت التوقعات من عملية التخارج من شركة «أشتيد تكنولوجي».

وارتفع إجمالي الأصول لشركة ابيكورب خلال هذه الفترة بنسبة 10.3%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التمويل الخارجي طويل الأجل بقيمة 600 مليون دولار في الربع الأول من العام 2023 لاستبدال القروض القديمة في الربع الأخير من العام 2022.

تصنيف

وإلى جانب أدائها المالي القياسي، حافظت ابيكورب على تصنيفها الائتماني المرتفع من وكالة «موديز» عند (Aa2) ومن وكالة «فيتش» عند (AA)، وذلك على ضوء الربحية القوية والمستدامة للشركة وقوة الحوكمة وإدارة المخاطر لديها. كما شهد النصف الأول من هذا العام الانتهاء من استراتيجية أعمال ابيكورب للسنوات الخمس القادمة لتعزيز دور الشركة في تسريع عملية تحوّل الطاقة، بالإضافة إلى الشروع في تجديد هويتها المؤسسية بما يعكس دورها الأوسع في قطاع الطاقة.



استثمارات

وارتفع حجم أصول محفظة الاستثمارات من 1.2 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار على ضوء تحقيق مكاسب رأسمالية تجاوزت التوقعات من عملية التخارج من شركة «أشتيد تكنولوجي».

وسجلت محفظة تمويل المشاريع نموّاً بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار دولار، وسجلت زيادة بنسبة 10% في صافي إيرادات الفوائد لتصل إلى 45.9 مليون دولار لهذه الفترة، مستفيدة من البيئة المواتية لأسعار الفائدة.

وارتفعت محفظة الخزانة والأوراق المالية بمقدار مليار دولار لتصل إلى 3.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مسجلة دخلاً إجمالياً بلغ 11.9 مليون دولار.

إنجازات

وقال الدكتور عابد بن عبد الله السعدون، وكيل وزارة الطاقة لشؤون النفط والغاز في وزارة الطاقة السعودية، رئيس مجلس إدارة شركة ابيكورب: «لقد أسهم أداؤنا القوي خلال النصف الأول من العام في تعزيز موقفنا المالي من خلال تحقيقنا نتائج قياسية وإنجازات بارزة على المستوى المؤسسي وخطوط أعمالنا الرئيسية. ونتطلع لمواصلة هذا الزخم القوي عبر المزيد من الاستثمارات ذات الأثر العالي والملموس والتي تدعم رؤى تحوّل الطاقة للدول الأعضاء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل عام.»

وقال خالد بن علي الرويغ، الرئيس التنفيذي لشركة ابيكورب: «يبرهن أداؤنا القوي للنصف الأول من العام الجاري على نجاحنا في تنفيذ مهمّتنا المتمثلة في تحقيق القيمة للجهات المعنية، وذلك بالتوازي مع جهودنا الهادفة لإرساء أسس متينة نحو المستقبل، حيث واصلنا تطوير هيكل أعمالنا وعملياتنا، وتوسيع نطاق الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة والمؤثرة، لا سيما في ظل البيئة المواتية لأسعار الفائدة. هذه الجهود لا تستهدف تحقيق نتائج إيجابية على المدى القصير فحسب، بل وترسخ أيضا مستقبل الشركة. ولهذا، اعتمدنا استراتجية ابيكورب للسنوات الخمس القادمة، وبدأنا عملية تجديد هويتنا المؤسسية، وذلك من أجل استكمال مسيرتنا وتعزيز موقعنا كممكِن رئيسي وفاعل لمستقبل طاقة آمن ومستدام في المنطقة.»

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