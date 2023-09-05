نجحت مجموعة «حديد الإمارات أركان»، أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، في خطف أنظار المطورين العقاريين من خلال منتج حديد التسليح «ES600» عالي القوة والمستدام، وذلك في ضوء مساعيها لتعزيز وتشجيع استهلاكه في الدولة. وأضحى «ES600» منتج حديد التسليح المفضل للاستخدام في أحدث مشاريع البناء التي تنفذها «مجموعة الحبتور» وشركة «شوبا العقارية» في دبي.

ومن المرتقب أن يكون «برج الحبتور» التابع لـ «مجموعة الحبتور» أكبر برج سكني في العالم يتكون من 81 طابقاً، والأول من نوعه في منطقتي دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي سيتم تشييده من دون أساسات وبناؤه مباشرة على الركائز المصنوعة من المقاطع الإنشائية وحديد التسليح «ES600» التي ستتخلل الطوابق السفلية الثلاثة الحالية حتى عمق 85 متراً. وبدوره، يتكون مشروع «شوبا كريست» التابع لشركة «شوبا العقارية» من 4 أبراج متوسطة إلى عالية الارتفاع يبلغ ارتفاع أطولها 47 طابقاً، وقد استخدمت الشركة حديد التسليح «ES600» لبناء المشروع.

وقال محمد خلف الحبتور، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»: «لن يكون «برج الحبتور» أكبر برج سكني في العالم فحسب، وإنما أيضاً المجمع السكني الأكثر شهرة وابتكاراً واستدامة على مستوى دبي. وقد مكننا اعتماد أسلوب البناء الرائد باستخدام ES600 من البناء مباشرة على الركائز، نظراً لقوته، والاعتماد على كميات حديد أقل مقارنة مع حديد التسليح التقليدي، فضلاً عن توفير أفضل ممارسة غير مسبوقة للمقاولين في دولة الإمارات والمنطقة عموماً والتي تدعم مشاريعهم المستقبلية».

وقال سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان»: «يمثل استخدام حديد التسليح ES600 في بناء مشروعين بهذا الحجم في دبي خطوة بالغة الأهمية لتحقيق منهجيات البناء المستدام في أحد أسواق العقارات الأكثر ازدهاراً على مستوى العالم. ولا شك أن الخصائص الفائقة لهذا المنتج، إلى جانب بصمته الكربونية المنخفضة وتصميمه المبتكر، تجعله الخيار المفضل لدعم مساعي البناء منخفضة الكربون في القطاع؛ مما يدعم الجهود المبذولة لتقليل الانبعاثات والمساهمة في توفير غدٍ أكثر اخضراراً».

وأضاف: «نشارك بفعالية في مبادرات البحث والتطوير المستمرة لاستكشاف مواد وعمليات جديدة ذات انبعاثات كربونية أقل، وذلك بهدف مواصلة تحسين استدامة منتجاتنا ومساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم المنشودة».

ويعتبر «ES600» منتجاً مبتكراً فائق القوة وفعالاً من حيث التكلفة والوقت، إذ يساهم في تقليل استهلاك حديد التسليح، والحد من كثافته، وتقليل النفقات اللوجستية، وتوفير المساحة، وتحسين العناصر الجمالية الهيكلية، وزيادة المساحة الأرضية القابلة للبيع لدى شركات التطوير. وقد حاز هذا المنتج الفريد من نوعه على اعتماد العديد من الهيئات المحلية والدولية، مما يعكس التزامه بأعلى معايير الأداء والاستدامة.

ترسخ «حديد الإمارات أركان» اليوم الابتكار عبر مجموعة منتجاتها، وتعمل على ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الاستدامة من خلال توفير منتجات مبتكرة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية تهدف إلى تقليل استهلاك الصلب في قطاع البناء. ويمكن أن يقلل حديد التسليح ES600، وهو من أوائل المنتجات العديدة من هذا النوع التي تعتزم الشركة توفيرها، من استهلاك كميات الحديد بنسبة 18-24٪ وفقاً لحجم المشروع. وتواصل المجموعة توسيع محفظة منتجاتها من خلال إتاحة منتجات فائقة الجودة ذات هوامش أعلى تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة، والعمليات منخفضة الانبعاثات، وتقنية احتجاز الكربون الرائدة على مستوى القطاع.

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