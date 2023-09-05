اختبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، على جهاز كشف الكذب، في مقابلة مع "بينانس" ‏المنصة الأكبر في العالم من حيث تداول العملات المشفرة.

وجاء وضع رونالدو على جهاز كشف الكذب، للتعرف على بعض الحقائق الخاصة بمسيرته الكروية.

ووجهت بعض الأسئلة إلى رونالدو وأجاب عليها بنعم ولا، ثم كشف الجهاز بعد كل إجابة للنجم البرتغالي مدى صدقه أو كذبه في إجاباته، وكان السؤال الأول الموجه لرونالدو، هل 7 هو رقمك المفضل؟ فأجاب النجم البرتغالي بـ "نعم"، ووافق الجهاز على هذه الإجابة، مؤكداً: "يقول الحقيقة".

وكان السؤال الثاني لرونالدو، هل سبق لك أن بحثت عن نفسك في محركات جوجل؟ فأجاب "الدون": "مرات عديدة"، ووافق الجهاز على هذه الإجابة، مردداً: "يقول الحقيقة".

وجاءت الأسئلة الأخرى الموجهة إلى رونالدو، كالتالي:

. هل تحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من تسجيل الأهداف؟

- رونالدو: نعم، أعتقد أنني سجلت 835 هدفاً

- الجهاز: يقول الحقيقة

. هل أنت أعظم هداف على مر العصور؟

- رونالدو: نعم

- الجهاز: يقول الحقيقة

. هل سيتمكن أحداً من تحطيم أرقامك القياسية في تسجيل الأهداف؟

- رونالدو: لا

- الجهاز: يقول الحقيقة

. هل ستستمر في اللعب على أعلى مستوى بمرحلة الأربعينيات؟

رونالدو: نعم

- الجهاز: يقول الحقيقة

. هل تشاهد أهدافك فيما بعد؟

- رونالدو: نعم

- الجهاز: يقول الحقيقة

. هل هدفك أمام يوفنتوس من ضربة مزدوجة هو الأفضل لك؟

- رونالدو: نعم

- الجهاز: يكذب

- رونالدو: بالنسبة لي هذا هو الهدف الأفضل، يمكنك القول إنه الأصعب أو الأجمل.. ذلك يعتمد على أشياء كثيرة

. هل الدوري الإنجليزي هو الأصعب في العالم؟

- رونالدو: نعم

- الجهاز: يقول الحقيقة

. هل السير أليكس فيرغسون هو أفضل مدرب في التاريخ؟

- رونالدو: "ليس من العدل أن نقول ذلك، هناك مدربين آخرين حققوا إنجازات عدة، علينا أن نعتبرهم الأفضل أيضاً".

وفي هذه المرة رد المحاور على إجابة رونالدو، قائلاً: "إجابة رائعة، سأعتبرها إجابة صادقة".

. هل سيفوز منتخب البرتغال بلقب كأس العالم؟

- رونالدو: نعم

- الجهاز: يكذب

. إذا تم العرض عليك التخلي عن جميع ألقابك بدوري أبطال أوروبا للفوز بلقب كأس العالم.. هل ستوافق؟

- رونالدو: لا

- الجهاز: يقول الحقيقة

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو سبق وتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات من قبل، مرة منها مع مانشستر يونايتد و4 مرات مع ريال مدريد.

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