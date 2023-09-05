(MENAFN
- Katch ) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 5 سبتمبر 2023: أعلن إيثر باي كلاود سبيسز، المنصة الرائدة في توفير الفرص التجارية في قطاع تجارة التجزئة، عن شراكته الاستراتيجية مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي لتمكين العلامات الناشئة الممتلكة من طرف لسيدات وتسهيل دخولها إلى سوق التجزئة. وتتيح هذه الشراكة لسيدات الأعمال
فرصة فريدة لحصد النجاح من خلال استعراض منتجاتهن في إيثر.
ويتعاون متجر إيثر من كلاود سبيسز ومجلس سيدات أعمال أبوظبي لإرساء بيئة داعمة لسيدات الأعمال الطموحات تساعد على تعزيز فرصهن بالنمو والازدهار في عالم الأعمال بالاعتماد على منصة مخصصة العلامات الممتلكة من طرف السيدات. وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية حكومة أبوظبي القائمة على دعم وتطوير منظومة الشركات الناشئة المحلية.
لعب مجلس سيدات أعمال أبوظبي، الجهة التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، دوراً رئيسياً في تعزيز مساهمة السيدات في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الإمارة. كما ساعد التزامه بتمكين السيدات من الوصول إلى مستويات جديدة في قطاع الأعمال والاستثمار في إلهام الأجيال المقبلة من رائدات الأعمال الطموحات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ملَك سميجكالوفا، المديرة الأولى للابتكار لدى كلاود سبيسز: "يسرنا التعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي وتوحيد الجهود لتمكين رائدات الأعمال في الإمارات. نسعى إلى تيسير دخول الشركات الناشئة الممتلكة من طرف السيدات إلى سوق التجزئة بالاستفادة من منصتنا، ومساعدتهن على تحقيق النجاح".
وتتضمن الشراكة مجموعة من الإجراءات لدعم هاته الشركات ، حيث توفر مساحة التسوق إيثر منصة مخصصة تتيح للشركات استعراض منتجاتها، في حين يقدم مجلس سيدات أعمال أبوظبي الدعم والإرشاد والمشورة لتسهيل دخولها إلى سوق التجزئة. وتبرز من العلامات التجارية التي يدعمها المجلس على منصة إيثر كلٌّ من ميموزا بيوتي لاونج وأوروسا وشاكسي وفلو فيت للملابس الرياضية ومعرض بي سبوك وداين وغيرها الكثير.
ومن جهتها، قالت فاطمة هلال، مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: "نفخر بالشراكة مع إيثر باي كلاود سبيسز بهدف تمكين رائدات الأعمال الإماراتيات ومساعدتهن على طرح أعمالهن المبتكرة في سوق التجزئة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توفير منصة مخصصة تدعم الشركات الناشئة الممتلكة من طرف السيدات لاستعراض منتجاتها ومساعدتها على النمو وتحقيق النجاح في قطاع الأعمال والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الإمارة".
وانطلاقاً من مبادئهما المشتركة، يسعى مجلس سيدات أعمال أبوظبي و مساحة التسوق إيثر لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم السيدات الطموحات لتطوير مشاريعهن وتنمية أعمالهن في إمارة أبوظبي. وترسّخ هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم رائدات الأعمال في عدة قطاعات في أبوظبي ودولة الإمارات.
ويوفر مجلس سيدات أعمال أبوظبي، من خلال هذا التعاون، لجميع السيدات المسجلات فرصة استعراض منتجاتهن على إيثر باي كلاود سبيسز، مما يتيح لهن بيئة داعمة تعزز نمو أعمالهن وتطويرها في سوق التجزئة، وتزودهن بالموارد والفرص الكفيلة بتحقيق النجاح والازدهار.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة حساب إيثر من كلاود سبيسز على إنستاجرام، أو الموقع الإلكتروني موقع المتجر: L1083، ياس مول - منطقة الأزياء - الطابق الأول - أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
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