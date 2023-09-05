الأسهم الأوروبية تصعد يوم الاثنين

(MENAFN
) صعدت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين الموافق 4 أيلول, بسبب معنويات إيجابية في أسواق آسيا وسط تفاؤل مستثمرين بأن سلسلة من القرارات التحفيزية أطلقتها الصين ستساند اقتصادها المتباطئ، وبلغت أسهم شركة نوفو نورديسك مستوى زيادة غير مسبوق جديد.
كما ارتفع سهم ستوكس 600 الأوروبي بمعدل 0.6 بالمئة في التداولات عقب خسائر دامت لـ3 جلسات على التتابع. وارتفعت أسهم شركات التعدين بمعدل 1.3 بالمئة وأدت الأرباح في المجالات الأوروبية مع ارتفاع العقود الآجلة لخام الحديد في ضوء تفاؤل بأمر أثر دعم الصين لسياسات مجال العقارات المتعرقل.
كذلك أفادت مصادر مؤكدة لرويترز بأن الصين تنوي أخذ مزيد من القرارات بما سيضم تسهيل قيود شراء البيوت. وصعد مؤشر نوفو نورديسك بمعدل 1.6 بالمئة ليبلغ زيادة غير مسبوقة عقب أن أفادت شركة الأدوية الدنماركية بأنها أطلقت عقاراً بالحقن لخسارة الوزن في المملكة المتحدة.
في حين تفوقت نوفو، عقب أن بلغت قيمتها السوقية 424.7 مليار دولار، على شركة إل في إم إتش من على عرش الشركة الأكبر المدرجة في أوروبا من ناحية القيمة السوقية يوم الجمعة.
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