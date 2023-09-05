شنغهاي وبكين تقللان قواعد الرهن العقاري

(MENAFN
) قللت مدينتا شنغهاي وبكين في الصين من قواعد الرهن العقاري لمساعدة سوق العقارات المتوتر الذي يشكل حوالي 25 بالمئة من الاقتصاد وذلك عقب يومين فقط من اصدار مدينتي قوانغتشو وشنتشن عن تعديلات مشابهة.
كما أفاد خبراء صينيون في هذا الأمر أن القرارات التي أقرتها مدن الدرجة الأولى في الصين ومنها العاصمة بكين من المتوقع أن تأخذ خطاها في مناطق أخرى، وهو ما يسعى لإنعاش سوق العقارات الذي يتحدى أزمتي ديون وسيولة.
كذلك كشفت السلطات العقارية والمالية في بكين وشنغهاي عن قواعد جديدة ستتيح لمشتري البيوت بالاستمتاع بمعاملة تفضيلية لشراء البيت الأول دون النظر لسجلهم الائتماني الماضي.
في حين ضمت المدينتان الأخريان وهما قوانغتشو وشنتشن في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين تعديلات مشابهة فيما سبق من هذا الأسبوع وتكهن الخبراء أن تشمل ما يسمى "مدن الدرجة الثانية" في الصين قواعد مشمبهة على الأغلب.
وأعلنت مقاطعة آنهوي شرق الصين، أيضا، تخفيفا مماثلا لإجراءات الرهن العقاري. ومن المتكهن أن تكون تأثيرات هذه الإجراءات قابلة للقياس في أقرب وقت في أيلول وتشرين الأول، وهو بالعادة موسم الذروة للمعاملات العقارية في الصين.
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