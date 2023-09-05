(MENAFN
) مدحت كريستالينا غورغييفا, مديرة صندوق النقد الدولي يوم الإثنين الموافق 4 أيلول, بمناقشات "مثمرة وجوهرية" مع كبار المسؤولين في بكين، في آخر رحلة الى الصين.
كما كان صندوق النقد حرص في تموز من أن تعافي الاقتصاد الدولي من نواتج فترة الوباء يرى تباطؤا، بالرغم من زيادته بصورة خفيفة لتكهناته للنمو الاقتصادي الدولي لعام 2023.
كذلك يتكهن الصندوق ارتفاعاَ بمعدل 5.2 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصادات العالم, الصين. والمعدل أكبر قليلاَ من تكهن السلطات الوطنية نموّا نسبته 5 بالمئة، بالرغم من قرار بكين بأن تسجيل ذلك دونه تحديات في ضوء تحقيق مؤشرات اقتصادية أقل من المترقب في الأسابيع الفائتة.
في حين شددت غورغييفا على أنها قامت بـ"مباحثات مثمرة جدا وجوهرية مع القيادة الصينية" في اجتماعات مع مسؤولين منهم لي تشيانغ, رئيس الوزراء ونائبه هي ليفنغ وليو كون, ووزير المال, وبان غونغشنغ, حاكم البنك المركزي.
ولفتت في فيديو على تطبيق "إكس" (المعرف بتويتر فيما سبق) الى أن الاستطلاع تناول "وضع الاقتصاد العالمي والتطورات هنا في الصين, تحدثنا عن الاجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية للدفع قدما بهدف النمو".
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