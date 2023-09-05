الهيئة تهتم بالجانب التوعوي في مجالات البيئة المختلفة حتى تصل الرسائل الصحيحة إلى الجمهور

أعربت المدير العام لهيئة البيئة بالوكالة والمفوض العام لجناح الكويت في معرض (إكسبو الدوحة 2023) للبستنة م.سميرة الكندري عن سعادتها بتوقيع عقد تنفيذ وتشغيل جناح الكويت في معرض الاكسبو والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.

وقالت الكندري في تصريح لـ «كونا» عقب توقيع العقد إن الكويت حرصت على المشاركة في هذه المناسبة نظرا لأهمية الموضوع المطروح من قبل اللجنة المنظمة لمعرض الاكسبو، وهو موضوع البستنة ومكافحة التصحر، مشيرة إلى أن هذا الموضوع مهم ليس للكويت فحسب بل للدول المحيطة بنا والعالم أجمع.

وأكدت الكندري أن معرض (اكسبو الدوحة) يشكل فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة والاستفادة منها، إضافة إلى الاستفادة من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والخبراء في هذا المجال، وهو ما يساعد في معالجة مشكلة التصحر والوصول إلى الاستدامة المنشودة.

وأشارت إلى العمل الجاد في إعداد الجناح الكويتي للوصول إلى مشاركة مميزة وفعالة تنقل جهود الكويت في البستنة بشكل عام وموضوع مكافحة التصحر بشكل خاص، وذلك من خلال محتويات الجناح المتعددة، وتسليط الضوء على عدد من المشاريع التي عملت وتعمل عليها الجهات المختلفة في الكويت من ورش العمل المتخصصة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى عدد من الشخصيات الكويتية المهتمة بهذا الموضوع.

وأضافت أن الهيئة تهتم بالجانب التوعوي في مجالات البيئة المختلفة وهو جانب لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى حتى تصل الرسائل الصحيحة والمبنية على حقائق علمية إلى الجمهور والى النشء والأجيال القادمة من خلال تنظيم الفعاليات داخل الجناح، وهو ما يدعم فكرة الاستدامة ونشر الوعي البيئي.

وعبرت الكندري عن سعادتها وتشرفها بدعوة الأشقاء في قطر للكويت بالمشاركة في معرض الاكسبو ودعوة أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقيادة السياسية في الكويت لحضور حفل الافتتاح، مبينة أن هذه المشاركة تختلف عن المشاركات الأخرى نظرا للعلاقات الأخوية التي تربط الكويت وقطر قيادة وشعبا، والشعور بأن العمل سيكون يسيرا وسهلا «وكأننا لم نخرج من الكويت».

وبينت ثقتها في نجاح الاخوة القطريين في الإعداد وتنظيم الاكسبو والفعاليات المصاحبة له، لاسيما انهم أصحاب نجاح في كثير من الجوانب التنظيمية آخرها عندما أبهروا العالم أجمع بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا 2022)، متمنية التوفيق والنجاح لقطر وهو نجاح لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر ان معرض اكسبو الدوحة 2023 للبستنة ينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل ولغاية مارس 2024 ويشارك فيه عدد من دول العالم وسيقام المعرض في حديقة البدع على مساحة 1.7 مليون متر مربع ومن المتوقع حضور حوالي 3 ملايين زائر من مختلف دول العالم.