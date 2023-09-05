أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية:"مش موافق أنه يكون فيه حرية مطلقة فى الإنجاب لناس قد لا تكون مدركة لحجم التحدي .. طيب ما هو في النهاية الدولة المصرية بتدفع الثمن".

وأشار الرئيس السيسي إلى تجربة والأتراك والصينين في تحقيق انضباط النمو السكاني.



