الرئيس السيسى: الإنجاب حرية كاملة لكن عدم تنظيمه يسبب كارثة للدولة
التاريخ
9/5/2023 4:27:26 AM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإنجاب حرية كاملة صحيح، لكن إذا لم تنظم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة.
أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية:"مش موافق أنه يكون فيه حرية مطلقة فى الإنجاب لناس قد لا تكون مدركة لحجم التحدي .. طيب ما هو في النهاية الدولة المصرية بتدفع الثمن".
وأشار الرئيس السيسي إلى تجربة والأتراك والصينين في تحقيق انضباط النمو السكاني.
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