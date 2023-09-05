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الرئيس السيسى: الإنجاب حرية كاملة لكن عدم تنظيمه يسبب كارثة للدولة

9/5/2023 4:27:26 AM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإنجاب حرية كاملة صحيح، لكن إذا لم تنظم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية:"مش موافق أنه يكون فيه حرية مطلقة فى الإنجاب لناس قد لا تكون مدركة لحجم التحدي .. طيب ما هو في النهاية الدولة المصرية بتدفع الثمن".

وأشار الرئيس السيسي إلى تجربة والأتراك والصينين في تحقيق انضباط النمو السكاني.



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