Tuesday, 05 September 2023 03:35 GMT

الرئيس السيسي: الزيادة السكانية الكبيرة أحد أسباب خروج الناس فى 2011

9/5/2023 4:27:25 AM
(MENAFN- Youm7) تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهود الدولة المصرية في مواجهة الزيادة السكانية، متابعا: "لما الصينين عملوا الكلام ده فى عام 1968 وحققوا نجاحات وأطلقوا أكثر من طفل بعد ما حققوا النجاح ضبطوا النمو السكاني تاني لأكثر من طفلين.. وأول مرة يحصل تراجع في عدد السكان في الصين وتراجع في النمو.. ده اتحقق بايه وفى كام سنة.. في نفس المدة تقريبا.. قدروا ينفذوا البرنامج.. محتاجين نقدر ننفذ البرنامج.. هو وعي بس؟".

وتابع الرئيس السيسى حديثه خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية: "لا .. ممكن المواطن عارف المشكلة بس ما اخد الخطوات.. ويتصور ويقول "مجتشي عليا".. ويقول "مجتشي على الأسرة دي.. انا بتكلم عن المواطن.. مش شايف تأثيره على أسرته الصغيرة".

وأضاف الرئيس السيسي: "الزيادة السكانية المشكلة الكبيرة وسبب كبير من أسباب التحديات في 2011.. هو الناس خرجت ليه فى 2011 ؟.. الدولة لا تستطيع أن تقدم المطلوب.. الدولة مقدرتش تقدم المطلوب.. الدولة مكنتش قادرة أو مش عاوزه.. هي قدرات الدولة لا تستطيع أن تلبى لهم ذلك".


MENAFN05092023000132011024ID1107007482

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث