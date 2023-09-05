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رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث مع سفير فرنسا الجديد العلاقات بين البلدين

9/5/2023 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع سفير فرنسا الجديد بلبنان إيرفيه ماجرو، الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات، وذلك خلال لقائهما الإثنين بمقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة ببيروت أثناء زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.

وتناول اللقاء آخر المستجدات في البلاد والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.


كما التقى رئيس مجلس النواب بالوزير السابق غازي العريضي، واستعرضا الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.



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