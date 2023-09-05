رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث مع سفير فرنسا الجديد العلاقات بين البلدين
التاريخ
9/5/2023 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع سفير فرنسا الجديد بلبنان إيرفيه ماجرو، الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات، وذلك خلال لقائهما الإثنين بمقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة ببيروت أثناء زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.
وتناول اللقاء آخر المستجدات في البلاد والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.
كما التقى رئيس مجلس النواب بالوزير السابق غازي العريضي، واستعرضا الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
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