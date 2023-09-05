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الرئيس التونسي يلتقي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

9/5/2023 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) ناقش رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الإثنين، بقصر قرطاج، مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مسألة الأماكن الشاغرة داخل الهيئة التي سيتم سدّها قريبا بناء على الكفاءة والنزاهة قبل إصدار الأمر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خاصة أنه تم إعداد مشروع أمر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء هذا المجلس ومشروع أمر آخر يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات.


وجرى خلال اللقاء - وفق بيان لرئاسة الجمهورية - تأكيد ضرورة التطبيق الصارم للقانون حتى تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين، وعلى ضرورة التصدي للمال الفاسد الذي يظهر خاصة بمناسبة أي موعد انتخابي.



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