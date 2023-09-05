الرئيس التونسي يلتقي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
التاريخ
9/5/2023 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) ناقش رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الإثنين، بقصر قرطاج، مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مسألة الأماكن الشاغرة داخل الهيئة التي سيتم سدّها قريبا بناء على الكفاءة والنزاهة قبل إصدار الأمر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خاصة أنه تم إعداد مشروع أمر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب أعضاء هذا المجلس ومشروع أمر آخر يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات.
وجرى خلال اللقاء - وفق بيان لرئاسة الجمهورية - تأكيد ضرورة التطبيق الصارم للقانون حتى تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين، وعلى ضرورة التصدي للمال الفاسد الذي يظهر خاصة بمناسبة أي موعد انتخابي.
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