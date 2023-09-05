الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين من بلدة عناتا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين من بلدة عناتا
التاريخ
9/5/2023 4:27:23 AM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلده عناتا شمال شرق القدس المحتلة.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا واعتقلت الشابين رائد محمد حمدان، وصلاح الدين محمد الجمزاوي، بعد العبث بمحتويات منزليهما.
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