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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين من بلدة عناتا

9/5/2023 4:27:23 AM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلده عناتا شمال شرق القدس المحتلة.


وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا واعتقلت الشابين رائد محمد حمدان، وصلاح الدين محمد الجمزاوي، بعد العبث بمحتويات منزليهما.




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