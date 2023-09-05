



وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد" ،مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في محافظة البصرة ستصل إلى 50 درجة مئوية".





وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".





وبين، أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".





وتابع، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".



