الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية
التاريخ
9/5/2023 4:27:23 AM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 17 فلسطينيا من الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين اثنين -لم تعرف هويتهما بعد- من بلدة يعبد جنوبًا كانا يستقلان دراجة نارية.
ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان، كما اعتقلت تلك القوات 5 مواطنين من رام الله.
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