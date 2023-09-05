الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين اثنين -لم تعرف هويتهما بعد- من بلدة يعبد جنوبًا كانا يستقلان دراجة نارية.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان، كما اعتقلت تلك القوات 5 مواطنين من رام الله.



