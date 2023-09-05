سفير مصر بالدوحة يبحث مع وزير الداخلية القطرى تعزيز التعاون فى المجال الأمنى
التاريخ
9/5/2023 4:27:20 AM
(MENAFN- Youm7) بحث السفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر مع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية القطرى، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني.
وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء - أن الجانبين ناقشا، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تناول السفير عمرو الشربيني أوضاع الجالية المصرية المقيمة في قطر.
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