وفي هذا الاطار، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة، وذلك لمتابعة إنتظام العمل بالمواقف التى تم إفتتاحها مؤخراً والوقوف على نسب إنجاز الأعمال بالمواقف وأعمال التطوير الجاري تنفيذها.

وخلال الجولة أشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتى فى إطار حرص المحافظة على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان المناطق المحيطة بمحور الفريق كمال عامر لتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار ونقاط ترفيهية وتجارية حضارية تليق بالحياة الكريمة التى تنشدها الدولة لكل مواطن.

شملت جولة المحافظ تفقد سير العمل بمواقف السرفيس الداخلى وموقف الأقاليم وساحات الإنتظار بمنطقة أرض اللواء، حيث تابع راشد إنتظام حركة دخول وخروج السيارات بالمسارات المخصصة لها موجهاً بسرعة تسكين كافة السيارات الخاصة بخطوط السير التى تخدمها تلك المواقف والترويج لها لتسهيل وصول الركاب إليها.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال التشطيب النهائية لموقف سرفيس ناهيا والتوسعات الخاصة به بإجمالى مساحة 3400م2 والتى من المقرر أن تستوعب نحو 100 سيارة سرفيس إلى جانب إقامة عدد من ساحات الإنتظار للسيارات الخاصة والغرف الإدارية والخدمية والمناطق التجارية والترفيهية لخدمة أهالى المنطقة .

وشدد المحافظ على رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع مدير مديرية الإسكان والشركة المنفذة للأعمال بضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال و إبراز المظهر الجمالى ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول وتوفير أقصى مساحة إستيعابية لمنع الانتظار العشوائى بالمناطق المحيطة ومراعاة المعايير الهندسية والتخطيط المرورى الملائم لحركة سير السيارات خلال عملية الدخول والخروج للمواقف والساحات وعدم تعارضها مع حركة المرور بالمحاور والشوارع المحيطة بها وتوفير اللوحات الإرشادية والمرورية الإلكترونية بالأحجام المناسبة لإرشاد قائدى المركبات والمترددين على الموقف وإستخدامها للإعلان على التعريفة المرورية لمختلف الخطوط.

وناقش المحافظ المواطنين من أصحاب الوحدات التجارية والمارة بمحيط سلم ناهيا وأعمال التطوير المحيطة به للإستماع لأرائهم تجاه الأعمال ومقترحاتهم حولها ووجه ببحث عدد من الشكاوى والمطالب الخاصة بهم وسرعة الرد عليها، مشدداً على رئيس حى الدقى بمنع أى مظاهر للعشوائية واستثمار كافة المساحات الشاغرة وعدم السماح بالتعدي عليها.

كما حرص محافظ الجيزة على تفقد أعمال رد الشئ لأصله عقب أعمال إصلاح كسر بخط مياه الشرب أسفل مطلع كوبرى ناهيا بشارع السودان حيث شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من أعمال ترميم الطريق ووضع الطبقة السطحية للأسفلت لاستعادة الإنسيابية المرورية بالشارع.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لمتابعة الأعمال وتلافى عدد من الملاحظات الخاصة بأعمال المرافق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الغاز الطبيعى العاملة بالقطاع وذلك قبل إستلام المشروع.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة.















