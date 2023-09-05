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قافلة طبية من المركز القومى للبحوث لبولاق الدكرور تخدم 3240 حالة والعلاج مجانا

9/5/2023 4:27:20 AM
(MENAFN- Youm7) نظم المركز القومي للبحوث قافلة طبية إلى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،ويأتى ذلك استمراراً للدور المجتمعي للمركز القومي للبحوث، وحرصه على دعم المجتمع المصرى فى شتى المجالات.
وأشار الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث إلى أن لجنة التنمية المجتمعية برئاسة الدكتورة نبيله عبدالمقصود نظمت القافلة الطبية خلال شهر أغسطس الماضي، وضمت أطباء في تخصصات مختلفة منها: (الأمراض الباطنية،
الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء، أمراض القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، العلاج الطبيعي، مخ وأعصاب والرمد).
وأضاف الدكتور حسين درويش أن عدد المرضى بلغ 3240 حالة، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم مجاناً من صيدلية المركز القومي للبحوث.

رافق القافلة الطبية العيادة المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث (عيادة الأمراض الباطنية والنساء).

الفريق الطبى للعيادة المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث

العيادة المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث



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