وقالت اللجنة ، التي تم تكليفها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت منذ بداية الحرب، في بيانها اليوم إنها "تابعت عن كثب" المناقشات حول التعويضات وقال عضو اللجنة بابلو دي غريف إن مبادرات التعويضات يجب أن يتم تصميمها بالتشاور الوثيق مع الضحايا مضيفا "إن إنشاء برامج تعويضات شاملة هي عملية طويلة الأمد، ويجب تمييزها عن برامج إعادة الإعمار الوطنية، وبرامج استعادة الممتلكات وإصلاحها".

وفق بيان الأمم المتحدة زارت اللجنة أوكرانيا أكثر من 10 مرات. بدأت الزيارة الأخيرة في منطقة تشيركاسي واستمرت إلى كييف، حيث التقى الخبراء بالسلطات والمدنيين المتضررين من الحرب

لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا هي هيئة مستقلة مفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وهدفها هو تحديد الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لأي من هذه الانتهاكات والتجاوزات؛ وجمع وتوحيد وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات







