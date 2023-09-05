أدت الأمطار الغزيرة التي ضربت إسبانيا إلى مصرع 3 أشخاص على الأقل وفقدان 3 آخرين، فضلاً عن أضرار جسيمة وفيضانات، وقد تأثرت مدريد وتوليدو بشكل خاص، حيث دخلت مياه الفيضات إلى داخل عربة مترو الانفاق واثارت قلق الركاب .





وتوقفت الخدمة في عدة خطوط لمترو مدريد بسبب تراكم المياه بسبب الأمطار. وانقطع أكثر من خط حتى إغلاق الخدمة، كما حدثت تعقيدات كبيرة في سير قطارات المسافات المتوسطة والطويلة بسبب الفيضانات التي شهدتها مناطق مختلفة من المنطقة.









وقالت صحيفة الباييس الإسبانية إنه

المنخفض الجوي المعزول على مستويات عالية المعروف باسم دانا ، الذي أثر في الساعات القليلة الماضية على مناطق واسعة من إسبانيا، مع هطول أمطار غزيرة وغزيرة، في التراجع، مما خلف ثلاثة ضحايا وثلاثة مفقودين وآلاف الحوادث مع انهيار الطرق وغمر المنازل في أعقاب، فيضانات الأنهار ومشاكل النقل.





وتم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 20 عامًا في مصعد في كاساروبيوس ديل مونتي، وآخر يبلغ من العمر 50 عامًا تم العثور على جثته في مجرى مائي في كامارينا، وآخر على الطريق السريع A-40، في بلدية برجاس.

وفي مدريد، تم إنقاذ صبي يبلغ من العمر 10 سنوات بعد أن سقطت السيارة التي كان يستقلها مع عائلته في نهر ألبيرش في بلدة ألديا ديل فريسنو، ولكن لا يزال والد الطفل مفقودا، كما يتم البحث عن امرأة تبلغ من العمر 50 عاما كانت تقود سيارة فى توليدو ، ورجل يبلغ 83 عاما جرفه التيار فى فيلامانتا بمدريد .





تمكن مركز الطوارئ في منطقة مدريد من إدارة إجمالي 2157 حادثًا يتعلق بالعاصفة، مما أدى إلى تدخل 1390 من قبل رجال الإطفاء، بالإضافة إلى مدريد، لا تزال مناطق أخرى من البلاد مثل كاستيا لا مانشا، وكاستيلا وليون، وإقليم الباسك ولاريوخا في حالة تأهب أصفر بسبب الأمطار.





شكرت القائم بأعمال وزير التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، وكالة الأرصاد الجوية الحكومية met) وقوات الأمن والحماية المدنية وحالات الطوارئ على العمل المنجز في "مثل هذه الأيام المعقدة" من خلال رسالة على الشبكة الاجتماعية ، وسلطت الضوء على " الروح المدنية والاهتمام بالتوصيات الاحترازية".







