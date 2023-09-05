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الاتحاد الأوروبى: ارتفاع طلبات اللجوء بنسبة 30% فى النصف الأول من عام 2023

9/5/2023 4:27:17 AM
(MENAFN- Youm7) اعلنت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي ارتفاع نسبة طلبات اللجوء في دول التكتل والنرويج وسويسرا في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقالت الوكالة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، إنه تم التقدم بنحو 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين شهري يناير ويونيو الماضيين.. موضحة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية العام الجاري بحسب الميول الحالية " .

يذكر أنه في عامي 2015 و2016، خلال تدفق اللاجئين إلى أوروبا الناجم على وجه الخصوص عن الصراع في سوريا، بلغ عدد طلبات اللجوء 1.3 مليون عام 2015 و1.2 مليون عام 2016، وفي عام 2022، بلغ عدد تلك الطلبات 994 ألفاً و945.



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