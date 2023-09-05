وقالت مفوضية الانتخابات الإيفوارية - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم الثلاثاء، إن الحزب الحاكم في كوت ديفوار حقق انتصارا في الانتخابات المحلية التي أجريت السبت الماضي وذلك وفقا لنتائج شبه نهائية ليضع نفسه في موقع قوة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه، اكد رئيس مفوضية الانتخابات "إبراهيم كويبيير" نتائج التصويت في 30 منطقة من أصل 31 و199 بلدية من أصل 201، عبر التلفزيون الوطني حيث تصدر حزب "تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام" النتائج في 123 بلدية و25 منطقة.

وفاز حزبا المعارضة الرئيسيان "الحزب الديمقراطي في كوت ديفوار" و"الجبهة الشعبية الإفوارية" التابع للرئيس السابق "لوران جباجبو" اللذان وحدا الجبهة في الكثير من المناطق، بـ 34 بلدية و4 مناطق، فيما حصل مرشحون مستقلون على بقيتها.

واضافت القناة أن نسبة المشاركة ارتفعت إلى 44% على مستوى المناطق و36% على مستوى البلديات، وهي معدلات مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2018.

يذكر أن الانتخابات جرت "في أجواء هادئة" وفق رئيس مفوضية الانتخابات الذي دعا مساء امس الإثنين المرشحين إلى احترام النتائج و"عدم اللجوء إلى أعمال عنف".



