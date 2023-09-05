



وقال نازاريو تشاركا، 63 عامًا، الذى يعيش على البحيرة ويعمل فى نقل السياح عبر مياهها: "لا نعرف ماذا سنفعل من الآن وحتى ديسمبر لأن

الجفاف

مستمر "، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.





ولطالما انجذب الزائرون إلى المياه الزرقاء لأكبر بحيرة فى أمريكا الجنوبية، والتى تمتد على مساحة 8200 كيلومتر مربع على طول الحدود بين بيرو وبوليفيا.





توصف أحيانًا بأنها "بحر داخلي"، فهى موطن لمجتمعات أيمارا وكيشوا وأورو الأصلية وتقع على ارتفاع حوالى 3800 متر فى سلسلة جبال الأنديز الوسطى، مما يجعلها أعلى بحيرة صالحة للملاحة فى العالم. كما يعرض الارتفاع الشديد البحيرة لمستويات عالية من الإشعاع الشمسى، مما يزيد من التبخر ويشكل غالبية فقدان المياه.





يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص حول البحيرة ويعتمدون على مياهها لصيد الأسماك والزراعة وجذب السياح الذين يغذو اقتصاد المنطقة.





وقال خبير الأرصاد الجوية، تايلور وارد،إنه من المعروف أن مستويات المياه تتقلب كل عام، ولكن أصبحت هذه التغيرات أكثر خطورة بسبب أزمة المناخ، حيث تتسبب موجة حر شتوية غير مسبوقة فى زيادة التبخر وانخفاض مستويات البحيرة، مما يؤدى إلى تفاقم نقص المياه الناجم عن الجفاف.





وقال سيكستو فلوريس، مدير الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا فى بيرو

(Senamhi)

فى بونو، أن هطول الأمطار هناك كان أقل بنسبة 49% عن المتوسط ​​فى الفترة من أغسطس 2022 إلى مارس 2023، وهى الفترة التى تشمل موسم الأمطار، حيث تتعافى مستويات المياه عادة.





ويعد هذا جزءا من "انخفاض تدريجي" فى منسوب المياه فى البحيرة فى السنوات الأخيرة، وفقا لفلوريس، وأظهرت دراسة حديثة فحصت صور الأقمار الصناعية من عام 1992 إلى عام 2020 أن بحيرة تيتيكاكا تفقد نحو 120 مليون طن مترى من المياه سنويا، وهو ما، وفقا للخبراء، ويرجع ذلك أساسا إلى التغيرات فى هطول الأمطار والجريان السطحي.





وتواجه المجتمعات التى تعتمد على صيد الأسماك صعوبات حيث يؤدى انخفاض مستويات المياه إلى تفاقم المشاكل: انخفاض المخزون السمكى بسبب التلوث والصيد الجائر.





كما تأثرت الزراعة أيضًا بالجفاف، وأفادت السلطات الإقليمية أن المحاصيل تضررت بشدة فى موسم الحصاد الأخير. وقد تأثرت الغالبية العظمى من محاصيل الكينوا والبطاطس، وكلاهما من المحاصيل الأساسية المحلية، وكذلك الشوفان المستخدم فى تغذية الماشية.