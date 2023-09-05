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الزمالك يجدد مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة لسداد غرامة شيكابالا

9/5/2023 4:27:15 AM
(MENAFN- Youm7) جدد مسئولو نادى الزمالك خطاباتهم مع نظرائهم فى نادى سبورتنج لشبورنة البرتغالى، للوصول إلى صيغة اتفاق نهائية لسداد غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء والمقدرة بـ مليون ونصف دولار، خاصة أنها الغرامة الأكبر التى تسببت فى وقف القيد الصيفى للفريق.



ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى تقسيط غرامة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة، خاصة أن المبلغ المالى المقرر دفعه للنادى البرتغالى كبير للغاية، ويأمل مسئولو القلعة البيضاء فى إيجاد مرونة من التفاوض فى هذا الملف للتقدم خطوة كبيرة فى حل أزمة القيد.



فى ذات الصدد، كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن رفض مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا والتي على إثرها أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قراراً بوقف قيد النادى الأبيض، مؤكداً أن هذه الأمور لا صحة لها.



أكد فؤاد الوطن خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه المكلف الوحيد بالتواصل مع النادى البرتغالى لسداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالى لافتاً إلى أن الأمور ما زالت محل تفاوض ويتواصل باستمرار مع النادى البرتغالى لإيجاد حل يرضى جميع الأطراف.



وأشار المدير المالى لنادى الزمالك إلى أنه يحاول جاهداً في الوقت الحالي،حل بعد الملفات المهمة في القلعة البيضاء مثل أزمة المستحقات المالية للاعبين وراتب العمال والموظفين،من أجل إضافة أجواء الاستقرار على النادى مطالباً الجميع بمساندة النادى للعبور من الأزمة الحالية.









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