Tuesday, 05 September 2023 03:33 GMT

إمام عاشور يوقع على تيشرتات لجماهير الأهلى فى النمسا.. فيديو

9/5/2023 4:27:15 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر فيس بوك فيديو امام عاشور لاعب الفريق خلال التوقيع على أوتوجرافات والتيشرتات لجماهير الفريق على هامش معسكر المارد الأحمر المقام حالياً في النمسا.

على صعيد متصل، رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، مقترح تأجيل التعاقد مع مهاجم أجنبى لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشدداً على ضرورة حسم الصفقة قبل غلق باب القيد الصيفى، لاسيما بعد رحيل الرباعى حسام حسن وشادى حسين ومحمد شريف وبرونو سافيو، الأمر الذى يزيد من صعوبة الاستغناء عن ضم مهاجم أجنبى في الميركاتو الصيفى.

ويتواصل مارسيل كولر مع مسئولي القلعة الحمراء، لمعرفة آخر التطورات بشأن صفقة المهاجم الأجنبي رغم سفره للنمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، ويتابع المدرب السويسري مع مسئولى القلعة الحمراء آخر التطورات مع اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، في الموسم المقبل، باعتباره أهم المطالب للمدير الفني السويسري.

ويرغب كولر حسم هذا الملف بالتنسيق مع إدارة الأهلي سواء بضم سوزا أو بديله خلال الصيف الجاري.

ويلعب
الأهلي
أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.
ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.

MENAFN05092023000132011024ID1107007465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث