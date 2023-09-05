إمام عاشور يوقع على تيشرتات لجماهير الأهلى فى النمسا.. فيديو
التاريخ
9/5/2023 4:27:15 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر فيس بوك فيديو امام عاشور لاعب الفريق خلال التوقيع على أوتوجرافات والتيشرتات لجماهير الفريق على هامش معسكر المارد الأحمر المقام حالياً في النمسا.
على صعيد متصل، رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، مقترح تأجيل التعاقد مع مهاجم أجنبى لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشدداً على ضرورة حسم الصفقة قبل غلق باب القيد الصيفى، لاسيما بعد رحيل الرباعى حسام حسن وشادى حسين ومحمد شريف وبرونو سافيو، الأمر الذى يزيد من صعوبة الاستغناء عن ضم مهاجم أجنبى في الميركاتو الصيفى.
ويتواصل مارسيل كولر مع مسئولي القلعة الحمراء، لمعرفة آخر التطورات بشأن صفقة المهاجم الأجنبي رغم سفره للنمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، ويتابع المدرب السويسري مع مسئولى القلعة الحمراء آخر التطورات مع اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، في الموسم المقبل، باعتباره أهم المطالب للمدير الفني السويسري.
ويرغب كولر حسم هذا الملف بالتنسيق مع إدارة الأهلي سواء بضم سوزا أو بديله خلال الصيف الجاري.
ويلعب وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.
الأهلي
أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.
ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير. ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.
ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.
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