على صعيد متصل، رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، مقترح تأجيل التعاقد مع مهاجم أجنبى لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشدداً على ضرورة حسم الصفقة قبل غلق باب القيد الصيفى، لاسيما بعد رحيل الرباعى حسام حسن وشادى حسين ومحمد شريف وبرونو سافيو، الأمر الذى يزيد من صعوبة الاستغناء عن ضم مهاجم أجنبى في الميركاتو الصيفى.

ويتواصل مارسيل كولر مع مسئولي القلعة الحمراء، لمعرفة آخر التطورات بشأن صفقة المهاجم الأجنبي رغم سفره للنمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، ويتابع المدرب السويسري مع مسئولى القلعة الحمراء آخر التطورات مع اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، في الموسم المقبل، باعتباره أهم المطالب للمدير الفني السويسري.

ويرغب كولر حسم هذا الملف بالتنسيق مع إدارة الأهلي سواء بضم سوزا أو بديله خلال الصيف الجاري.

ويلعب

الأهلي

أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.