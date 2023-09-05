عزاء سعيد الجدى نجم الزمالك الأسبق فى الحامدية الشاذلية اليوم
التاريخ
9/5/2023 4:27:15 AM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الثلاثاء، عزاء سعيد الجدى نجم نادى
الزمالك
السابق، فى مسجد الحامدية الشاذلية والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضى بعد صراع طويل مع المرض.
ويعد سعيد الجدى أحد نجوم الجيل الذهبى لنادى الزمالك فى فترة السبعينيات، وكان يعمل مدرباً بقطاع الناشئين بالزمالك منذ عدة أعوام، قبل تعرضة لوعكة صحية ألزمته الفراش.
وحصل سعيد الجدى على لقب فدائى خط دفاع الزمالك فى الثمانينيات، نظرا لروحه القتالية داخل المستطيل الأخضر وقدرته على إبطال خطورة مهاجمى الخصوم.
وتقدم ناديا الزمالك والأهلي بخالص التعازي في وفاة سعيد الجدي لاعب الزمالك الأسبق والذي توفي صباح الجمعة بعد صراع مع المرض. وأعلن الزمالك والأهلي عبر صفحاتهما الرسمية تقديم خالص العزاء لأسرة سعيد الجدي وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
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