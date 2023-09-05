وكتب فيتوريا عبر حسابه الشخصي على انستجرام: في كل مرحلة جديدة، تظهر فرص فريدة من نوعها، في هذه المرحلة، نريد التطوير والابتكار والنمو بشكل أقوى كفريق واحد، نحن نمضي قدما معا!.





وحسم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم مالاوي وإثيوبيا في المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.



