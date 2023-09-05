فيتوريا قبل مباراتى إثيوبيا وتونس: وصلنا مرحلة التطوير والابتكار
التاريخ
9/5/2023 4:27:15 AM
(MENAFN- Youm7) نشر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، صوراً من معسكر الفراعنة المقام حالياً بالقاهرة، وذلك استعداداً لمواجهة أثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس والمقرر لهما يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.
وكتب فيتوريا عبر حسابه الشخصي على انستجرام: في كل مرحلة جديدة، تظهر فرص فريدة من نوعها، في هذه المرحلة، نريد التطوير والابتكار والنمو بشكل أقوى كفريق واحد، نحن نمضي قدما معا!.
روي فيتوريا
فيتوريا
وأعلن فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي
، محمد صبحي
، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني،
عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي
حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.
ويلتقي منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر الجارى باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، قبل أن يواجه تونس ودياً يوم 12 سبتمبر بنفس الملعب.
وحسم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم مالاوي وإثيوبيا في المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.
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