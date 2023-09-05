Tuesday, 05 September 2023 03:33 GMT

فيتوريا قبل مباراتى إثيوبيا وتونس: وصلنا مرحلة التطوير والابتكار

9/5/2023 4:27:15 AM
(MENAFN- Youm7) نشر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، صوراً من معسكر الفراعنة المقام حالياً بالقاهرة، وذلك استعداداً لمواجهة أثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس والمقرر لهما يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.

وكتب فيتوريا عبر حسابه الشخصي على انستجرام: في كل مرحلة جديدة، تظهر فرص فريدة من نوعها، في هذه المرحلة، نريد التطوير والابتكار والنمو بشكل أقوى كفريق واحد، نحن نمضي قدما معا!.


روي فيتوريا



فيتوريا
وأعلن فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي
، محمد صبحي
، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني،
عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي
حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.
ويلتقي منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر الجارى باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، قبل أن يواجه تونس ودياً يوم 12 سبتمبر بنفس الملعب.

وحسم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم مالاوي وإثيوبيا في المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.



MENAFN05092023000132011024ID1107007463

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث