مصر تفوز بـ 3 مناصب فى الاتحاد الأفريقى لكرة السلة للكراسى المتحركة
التاريخ
9/5/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Youm7) فازت مصر بثلاث مناصب رئيسية فى الانتخابات التى جرت بالاتحاد الأفريقى لكرة السلة للكراسى المتحركة والتى أقيمت على هامش دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية الاولي 2023
بمدينة أكرا الغانية ،والتى شارك فيها 16 دولة وتم استبعاد 4 دول لعدم استيفائهم شروط الترشح
وجاءت نتائج الانتخابات كالتالى.. فازت مى زين الدين رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسى المتحركة (تحت التأسيس ) بمنصب
رئيس منطقة الشمال الأفريقى ،ومحمود عبد العزيز فاز بمنصب رئيس اللجنة الفنية (التحكيم) والحسن صدقي فاز بمنصب رئيس لجنة اللاعبين عن أفريقيا وذلك لمدة 4 سنوات حتي نهايه 2027.
فاز
منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة
على نظيره منتخب أنجولا 3 / 1 في أولى مبارياته بالبطولة دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في غانا.
جاءت المباراة قوية، حيث سجل الأهداف كل من: محمود عبد العظيم هدف وعبد الله مصطفى "شيكا" هدفين وبهذا الفوز تتصدر مصر قمة المجموعة الثالثة وغدا الثلاثاء يواجه منتخبنا المصرى
كينيا ويختتم مبارياته التمهيدية مع
رواندا، بعد غد الأربعاء.
ونجح التركي إيڤران أويانيك، المدير الفني، ومعه رستم محمد المدرب العام، ومحمد شريف مدرب حراس المرمى، فى حصار منتخب أنجولا طوال المباراة ليثأر لاعبو مصر من هزيمتهم فى البطولة السابقة، ليكون هذا الانتصار خطوة في طريق حلم تحقيق اللقب الأفريقى.
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