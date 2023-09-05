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مصر تفوز بـ 3 مناصب فى الاتحاد الأفريقى لكرة السلة للكراسى المتحركة

9/5/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Youm7) فازت مصر بثلاث مناصب رئيسية فى الانتخابات التى جرت بالاتحاد الأفريقى لكرة السلة للكراسى المتحركة والتى أقيمت على هامش دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية الاولي 2023
بمدينة أكرا الغانية ،والتى شارك فيها 16 دولة وتم استبعاد 4 دول لعدم استيفائهم شروط الترشح



وجاءت نتائج الانتخابات كالتالى.. فازت مى زين الدين رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسى المتحركة (تحت التأسيس ) بمنصب
رئيس منطقة الشمال الأفريقى ،ومحمود عبد العزيز فاز بمنصب رئيس اللجنة الفنية (التحكيم) والحسن صدقي فاز بمنصب رئيس لجنة اللاعبين عن أفريقيا وذلك لمدة 4 سنوات حتي نهايه 2027.




فاز
منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة
على نظيره منتخب أنجولا 3 / 1 في أولى مبارياته بالبطولة دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في غانا.




جاءت المباراة قوية، حيث سجل الأهداف كل من: محمود عبد العظيم هدف وعبد الله مصطفى "شيكا" هدفين وبهذا الفوز تتصدر مصر قمة المجموعة الثالثة وغدا الثلاثاء يواجه منتخبنا المصرى
كينيا ويختتم مبارياته التمهيدية مع
رواندا، بعد غد الأربعاء.



ونجح التركي إيڤران أويانيك، المدير الفني، ومعه رستم محمد المدرب العام، ومحمد شريف مدرب حراس المرمى، فى حصار منتخب أنجولا طوال المباراة ليثأر لاعبو مصر من هزيمتهم فى البطولة السابقة، ليكون هذا الانتصار خطوة في طريق حلم تحقيق اللقب الأفريقى.








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