حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1993 - وفاة رجل الاعمال محمد عبدالمحسن الخرافي عن عمر ناهز 74 عاما وكان أحد أبرز رجال الأعمال الكويتيين وشخصية بارزة في مجال المال والاقتصاد على مستوى الكويت ومنطقة الخليج والوطن العربي.

1997 - مكتبة الكونغرس الأمريكية تختار دولة الكويت لتصبح مركزا إقليميا لمنظمة الشبكة الدولية للمعلومات القانونية.

1998 - مجلة (نيوزويك إنترناشيونال) الأمريكية تمنح رئيس مجلس الإدارة المدير العام السابق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) برجس حمود البرجس شهادة تقدير لإسهاماته القيمة في نشر الأخبار العربية والإسلامية والتقارير الخاصة.

2012 - شركة البترول الكويتية العالمية تعلن توقيع مذكرة شاملة للتفاهم مع شركة (إس كي للطاقة) الكورية الجنوبية لتطوير مشروع متكامل مكون من مصفاة لتكرير النفط ومجمع للبتروكيماويات في اندونيسيا.

2013 - الاتحاد الكويتي للاسكواش يعلن فوز الكويت بتنظيم بطولة كأس العالم عام 2015 لتكون المرة الأولى التي تقام فيها هذه البطولة الكبرى على مستوى منطقة الخليج العربي.

2015 - الهيئة العامة للبيئة تعلن اختيار محمية (مبارك الكبير) التي تقع في جزيرة (بوبيان) ضمن اتفاقية (رامسار) للأراضي الرطبة الدولية.

2018 - وفاة عضو رابطة الأدباء الكويتيين العميد الاسبق لكلية الآداب بجامعة الكويت الدكتور عبدالله المهنا عن عمر ناهز 76 عاما. (النهاية)