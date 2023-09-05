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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في (طولكرم)

9/5/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 5 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (نور شمس) بمدينة (طولكرم) شمال الضفة الغربية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان الشاب عايد ابوحرب (21 عاما) استشهد جراء اصابته برصاص الاحتلال في الرأس.
وقال مصدر محلي ان قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم ونشرت القناصة على اسطح المباني ودمرت جرافاتها جزءا من البنية التحتية ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجيش الاحتلال الذي اطلق الرصاص الحي.(النهاية)

ن ق / م ج ز




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