سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 53ر2 دولارا ليبلغ 30ر92 دولارا
التاريخ
9/5/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 53ر2 دولارا ليبلغ 30ر92 دولارا في تداولات أمس الاثنين مقابل 77ر89 دولارا في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا لتبلغ عند التسوية 00ر89 دولارا للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا ليبلغ 95ر85 دولارا. (النهاية)
ع ع م / ا ع س
MENAFN05092023000071011013ID1107007459
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