تجديد جواز السفر بمطار الكويت الدولي.. خطوة جديدة لتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين
التاريخ
9/5/2023 4:27:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من حماد المطيري
(حدث مصور)
الكويت - 5 - 9 (كونا) -- في خطوة جديدة لمواكبة التطورات التكنولوجية والارتقاء بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين دشنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر خدمة اصدار جواز سفر جديد للمواطنين الذين لديهم حجز سفر مسبق (تذكرة سفر) وسيغادرون البلاد خلال أقل من 24 ساعة وذلك في مطار الكويت الدولي (T4).
وتهدف الوزارة من تقديم هذه الخدمة الجديدة في مطار الكويت على مدار 24 ساعة إلى تسهيل وتبسيط اجراءات استخراج جواز السفر وسرعة إنجازه للمواطنين الذين يفاجأون بانتهاء مدة صلاحية جوازاتهم عند السفر. (النهاية) ح م د / ا ع س
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