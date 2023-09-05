الكويت - 5 - 9 (كونا) -- في خطوة جديدة لمواكبة التطورات التكنولوجية والارتقاء بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين دشنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر خدمة اصدار جواز سفر جديد للمواطنين الذين لديهم حجز سفر مسبق (تذكرة سفر) وسيغادرون البلاد خلال أقل من 24 ساعة وذلك في مطار الكويت الدولي (T4). وتهدف الوزارة من تقديم هذه الخدمة الجديدة في مطار الكويت على مدار 24 ساعة إلى تسهيل وتبسيط اجراءات استخراج جواز السفر وسرعة إنجازه للمواطنين الذين يفاجأون بانتهاء مدة صلاحية جوازاتهم عند السفر. (النهاية) ح م د / ا ع س

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