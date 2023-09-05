ثورة (الميتافيرس) .. تحديات وفرص تنعكس على الاعلام الحديث

الكويت - 5 - 9 (كونا) -- تلعب تقنية العالم الافتراضي (ميتافيرس) دورا متزايد الأهمية في العديد من المجالات فهي تسمح للمستخدمين بالانغماس في بيئات واقعية مفتوحة أو مختلفة تماما عن العالم الحقيقي مما يخلق تجارب تفاعلية وشيقة.

وفي ضوء التطور الرقمي المتسارع دخل المجال الإعلامي هذا العالم وبدأ استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما فيها (الميتافيرس) بهدف خلق تجارب مطورة للجمهور سواء أكان ذلك من خلال تقديم محتوى تفاعلي مثل الجولات الافتراضية في الأماكن أو التفاعل مع الأحداث المباشرة.

وقدمت تلك البرامج بالفعل نظرة عميقة للجمهور داخل الأحداث عن طريق تجارب الواقع الافتراضي باستخدام تقنيات مثل (نظارات الواقع) التي تضع الشاشة والاستشعارات أمام أعين المستخدم ليشعر كأنه يتفاعل في عالم وهمي يعمل بشكل متزامن مع حركاته وتفاعلاته.

وبدأت الصحافة منذ عام 2017 الاستعانة بتقنية العالم الافتراضي في المؤتمرات الصحفية لاسيما عندما يتعذر الحضور شخصيا من خلال إنشاء بيئات افتراضية تمثل قاعة المؤتمر أو المكان الذي يجرى فيه الحدث بشكل واقعي.

وعقدت الصين أول مؤتمر سنوي لها للمطورين عبر تقنية (ميتافيرس) عام 2021 حيث لاقى حضورا جماهيريا واسعا وتفاعلا كبيرا.

ويسمح هذا التطور للمؤتمرات الصحفية بالتواصل مع جمهور أوسع من خلال تقديم محتوى مثير وشائق حتى لو كان الأشخاص بعيدين جغرافيا.

وباتت الشركات العالمية تتنافس على إنشاء عوالم افتراضية وبيئات واقع افتراضي لأغراض مختلفة مثل الألعاب والترفيه والتدريب والتعليم وحتى الاجتماعات والتواصل عن بعد.

وفي عالم الإعلانات قامت الشركات الكبرى باستخدام هذه التقنية لإيصال رسائلها بشكل أكثر جاذبية لما لها من أثر تفاعلي كبير مع المحتوى وتجارب تختلف عن التقنيات التقليدية وذات تأثير أقوى.

وتم استخدام تقنية العالم الافتراضي لتغطية العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات من بينها الأحداث الرياضية مثل مباريات كأس العالم في قطر العام الماضي مما أتاح للجماهير تجربة الحدث كأنهم في الملعب.

كما تم استخدامها في المعارض مثل معرض (غيمسكوم) العالمي ومعرض (كونسيومر إلكترونيك شو) عام 2022 بجانب الأحداث الثقافية والفنية بتقديم جولات افتراضية داخل المتاحف مثل متحف اللوفر في باريس والمعارض والمواقع التاريخية مثل الأهرامات في مصر ومدينة (بومبي) في إيطاليا.

وتم استخدام التقنية في مجال التدريب والتعليم اضافة إلى العروض الترفيهية المبتكرة مثل حفل (مارشميلو) عام 2019 والعروض المسرحية.

ويرى خبراء التكنولوجيا ان تقنية العالم الافتراضي لها دور مهم وتأثير كبير على مختلف المجالات وذلك لما تقدمه من تجربة فريدة تفاعلية للمستخدم وتوسيع حدود التواصل والتفاعل مع الآخرين.

كما يرى الخبراء ان تلك التقنية تمنح الفرصة للمبدعين والمطورين لابتكار تجارب جديدة وفريدة من خلال استغلال إمكانيات الواقع الافتراضي وتقديم محتوى مبتكر.

كما يوفر عالم الميتافيرس الوقت والموارد لإجراء تجارب وتدريبات في بيئة افتراضية من دون الحاجة إلى إعدادات مادية مكلفة أو خطيرة.

وفي الجانب الاقتصادي لدى عوالم الواقع الافتراضي والبيئات الافتراضية أثر اقتصادي كبير وتعتبر صناعة الألعاب الافتراضية جزءا كبيرا من هذا المجال حيث تحقق أرباحا هائلة من خلال بيع الألعاب والاشتراكات والعناصر الافتراضية داخل الألعاب.

وتسهم التقنيات الافتراضية في تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات من مصادر متعددة مما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد.

وتأتي تقنية العالم الافتراضي مع بعض التحذيرات من قبل الخبراء مثل الادمان على استخدام التكنولوجيا مما يؤثر على وقتهم وانخراطهم في الحياة الحقيقية وعلى الصحة البدنية.

وقد يسبب ادمان تلك التقنية الانعزال الاجتماعي والتأثير على التطور العقلي لدى الأطفال والاعتماد على التكنولوجيا وفقدان بعض المهارات أو التفاعلات الحياتية الأساسية.

لذا من المهم أن نتعامل مع تطورات تقنية العالم الافتراضي بحذر ووعي ونقوم بتقييم فوائدها ومخاطرها بشكل دائم ومستمر.

ويتوقع الخبراء أن تستمر تقنية العالم الافتراضي في التطور مع تقدم التكنولوجيا وزيادة فهمنا لهذا المجال ومن المرجح أن يظهر مزيد من التطورات في الأجهزة والبرمجيات والتجارب التي يمكن تقديمها باستخدامها.

ومن الممكن أن نشهد تطورات تتضمن زيادة في الواقع المختلط حيث يتم دمج العالم الافتراضي مع العالم الحقيقي بشكل أكبر وأكثر تفصيلا.

يذكر ان العالم الافتراضي هو بيئة محاكاة تكنولوجية تمكن المستخدمين من التفاعل معها باستخدام واجهات رقمية عادة من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو أجهزة الواقع الافتراضي ويتيح للأشخاص التجربة والاندماج في عوالم وهمية تم إنشاؤها بشكل ثلاثي الأبعاد مما يمكنهم من التفاعل مع البيئة والعناصر الموجودة فيها.(النهاية) مراجعة/ مريم الزنكي