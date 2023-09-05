رام الله 5 أيلول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الثلاثاء، مقامات إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي عورتا سعد عواد، في بيان، إن مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا قرية عورتا وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإن المستوطنين أدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في المقامات الدينية في القرية.

وأشار إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل فيها، واعتلى القناصة أسطح المنازل لتأمين حماية المستوطنين حتى انتهاء الاقتحام في الثالثة والنصف فجرا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال عاثت خرابا في المنازل التي جرى اقتحامها واحتجزت الأهالي لعدة ساعات.

وعلى ذات الصعيد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وذلك خلال حملة اقتحامات وتفتيشات تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات مسلحة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة عشر مواطنا خلال اقتحامها مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة، وطولكرم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة .

-- (بترا)

م . ف/ب ط

05/09/2023 10:42:01