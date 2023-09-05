مستوطنون متطرفون يقتحمون مقامات إسلامية في عورتا جنوب شرق نابلس
التاريخ
9/5/2023 4:26:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 5 أيلول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الثلاثاء، مقامات إسلامية في قرية عورتا جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس مجلس قروي عورتا سعد عواد، في بيان، إن مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا قرية عورتا وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإن المستوطنين أدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في المقامات الدينية في القرية.
وأشار إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل فيها، واعتلى القناصة أسطح المنازل لتأمين حماية المستوطنين حتى انتهاء الاقتحام في الثالثة والنصف فجرا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال عاثت خرابا في المنازل التي جرى اقتحامها واحتجزت الأهالي لعدة ساعات.
وعلى ذات الصعيد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وذلك خلال حملة اقتحامات وتفتيشات تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات مسلحة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة عشر مواطنا خلال اقتحامها مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة، وطولكرم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة .
-- (بترا)
م . ف/ب ط
05/09/2023 10:42:01
MENAFN05092023000117011021ID1107007456
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