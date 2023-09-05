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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل

9/5/2023 4:26:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 أيلول (بترا) - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الثلاثاء وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل أربعة أشخاص من الجنسية السريلانكية.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم وتم تحويلهم الى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
-- (بترا)
ل م/ب ط
05/09/2023 10:36:29

MENAFN05092023000117011021ID1107007455

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