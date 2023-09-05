المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل

عمان 5 أيلول (بترا) - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الثلاثاء وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل أربعة أشخاص من الجنسية السريلانكية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم وتم تحويلهم الى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

-- (بترا)

ل م/ب ط

05/09/2023 10:36:29