المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل
التاريخ
9/5/2023 4:26:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا) - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الثلاثاء وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل أربعة أشخاص من الجنسية السريلانكية.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم وتم تحويلهم الى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
-- (بترا)
ل م/ب ط
05/09/2023 10:36:29
MENAFN05092023000117011021ID1107007455
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