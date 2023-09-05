رام الله 5 أيلول (بترا) - حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، التي تُوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير.

وقال في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أميركا تتحمل مسؤولية عودة سياسة القتل والاقتحامات للمدن الفلسطينية التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على مخيم نور شمس في طولكرم، ما أدى إلى استشهاد شاب وإحداث دمار كبير في البنية التحتية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن كل هذه التحديات والممارسات العدوانية لن تغير موقف الشعب والقيادة الفلسطينية في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

وقال إن استمرار هذه السياسات ضد شعبنا وأرضنا، ومواصلة اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، إضافة إلى إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا وغيرها من إجراءات أحادية الجانب، ستكون تداعياتها خطرة جداً على الجميع.

وتابع أبو ردينة، أن على الجانب الأميركي التدخل بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض، مشيرا إلى أن الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وأضاف، أن شعبنا سيبقى متمسكا بثوابته الوطنية التي لن يحيد عنها مهما كانت الضغوطات، وأن السلام والأمن لن يتحققا للجميع دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

05/09/2023 10:00:47