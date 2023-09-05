الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية
التاريخ
9/5/2023 4:26:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 5 أيلول (بترا) - حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، التي تُوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير.
وقال في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أميركا تتحمل مسؤولية عودة سياسة القتل والاقتحامات للمدن الفلسطينية التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على مخيم نور شمس في طولكرم، ما أدى إلى استشهاد شاب وإحداث دمار كبير في البنية التحتية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن كل هذه التحديات والممارسات العدوانية لن تغير موقف الشعب والقيادة الفلسطينية في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.
وقال إن استمرار هذه السياسات ضد شعبنا وأرضنا، ومواصلة اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، إضافة إلى إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا وغيرها من إجراءات أحادية الجانب، ستكون تداعياتها خطرة جداً على الجميع.
وتابع أبو ردينة، أن على الجانب الأميركي التدخل بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض، مشيرا إلى أن الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.
وأضاف، أن شعبنا سيبقى متمسكا بثوابته الوطنية التي لن يحيد عنها مهما كانت الضغوطات، وأن السلام والأمن لن يتحققا للجميع دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
05/09/2023 10:00:47
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