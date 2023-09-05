الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للأقصى
التاريخ
9/5/2023 4:26:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 5 أيلول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط التضييق على دخول المصلين الى الأقصى عبر بواباته الخارجية، من قبل شرطة الاحتلال، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.
وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.
وتبدأ الأعياد اليهودية برأس السنة العبرية، يومي السبت والأحد الموافقَين 16 و17 أيلول الحالي، وتليها أيام "التوبة العشر" التي تتكثف فيها الاقتحامات، ومن ثم "عيد الغفران" يوم الاثنين 25 من الشهر نفسه، ثم "عيد العرش" الذي يبدأ من يوم السبت 30 أيلول، وحتى 7 تشرين الأول المقبل.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
05/09/2023 09:57:03
MENAFN05092023000117011021ID1107007452
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.