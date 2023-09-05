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الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للأقصى

9/5/2023 4:26:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 5 أيلول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط التضييق على دخول المصلين الى الأقصى عبر بواباته الخارجية، من قبل شرطة الاحتلال، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.
وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.
وتبدأ الأعياد اليهودية برأس السنة العبرية، يومي السبت والأحد الموافقَين 16 و17 أيلول الحالي، وتليها أيام "التوبة العشر" التي تتكثف فيها الاقتحامات، ومن ثم "عيد الغفران" يوم الاثنين 25 من الشهر نفسه، ثم "عيد العرش" الذي يبدأ من يوم السبت 30 أيلول، وحتى 7 تشرين الأول المقبل.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
05/09/2023 09:57:03

MENAFN05092023000117011021ID1107007452

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