إعلان نتائج الشامل الأحد المقبل

إعلان نتائج الشامل الأحد المقبل
التاريخ
9/5/2023 4:26:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
السلط 5 أيلول (بترا) - يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور أحمد فخري العجلوني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج الامتحان الشامل للدورة الصيفية 2023.
-- (بترا)
أع /اص/ب ط
05/09/2023 09:33:02
MENAFN05092023000117011021ID1107007451
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.