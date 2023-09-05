إعلان نتائج الشامل الأحد المقبل

السلط 5 أيلول (بترا) - يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور أحمد فخري العجلوني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج الامتحان الشامل للدورة الصيفية 2023. -- (بترا) أع /اص/ب ط 05/09/2023 09:33:02

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