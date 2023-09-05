غزة 5 أيلول (بترا) - استنكرت وزارة الزراعة في قطاع غزة القرار الصادر عن جيش الاحتلال، والقاضي بمنع تسويق المنتجات الزراعية والصناعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج، مؤكدة أنه يأتي في ظل حالة التضييق وضمن إجراءات عديدة لإحكام وتشديد الحصار على القطاع.

وقالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، في بيان صحفي، إنها ترى في قرار الاحتلال الإسرائيلي منع تصدير منتجات قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم التجاري، إمعانا في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85 بالمئة من صادرات قطاع غزة الزراعية.

وأكدت أن إيقاف حركة التصدير والتسويق تلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة يصل إلى حوالي 60 ألف أسرة تعمل في هذا القطاع، حيث تقدر الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مليون شيكل يوميا.

وطالبت الوزارة بالتراجع عن هذا القرار الجائر الذي لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني بحجج وذرائع واهية، داعية المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته وإجبار الاحتلال على فتح جميع المعابر واستعادة حرية الاستيراد والتصدير والحركة التجارية بشكل دائم دون أية قيود.

وحذرت جمعية رجال الأعمال بغزة، اليوم الاثنين، من تداعيات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف التصدير من القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وأكدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة بأن قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع صادرات فطاع غزة بجميع أنواعها يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع.

وقالت الجمعية، في بيان صحفي، إن إغلاق المعبر من شأنه تكبيد القطاع التجاري والصناعي والزراعي في قطاع غزة خسائر بملايين الدولارات.

وحذرت جمعية رجال الأعمال من إطالة أمد إغلاق المعبر أمام الصادرات الغزية لما له من تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي من خلال فقدان عشرات آلاف العاملين فرص عملهم وزيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقاً في قطاع غزة.

وطالبت الجمعية بتحييد السياسة عن الاقتصاد، داعية إلى ضرورة التراجع عن قرار إغلاق معبر كرم ابو سالم أمام الصادرات وإعادة فتحه بسرعة عاجلة.

-- (بترا)

أ ش/ب ط

05/09/2023 09:32:09