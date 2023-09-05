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وثيقة بمناسبة الذكرى 72 لتولي الملك طلال سلطاته الدستورية

9/5/2023 4:26:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 أيلول (بترا)- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة بمناسبة الذكرى 72 لمناداة الملك طلال بن عبدالله ملكا على الأردن وتوليه سلطاته الدستورية.
وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوثيقة تتضمن كتابا رسميا أرسله رئيس الوزراء آنذاك إلى رئيس مجلس الأمة يتعلق بمناداة سمو ولي العهد الأمير طلال بن عبدالله ملكا على المملكة خلفا لوالده الملك عبدالله الأول.
وبين المركز أن الوثيقة تعرض معلومات مهمة وقيمة حول تاريخ الأردن والأحداث التي وقعت حينذاك.
--(بترا)
ه ع/ف ج
05/09/2023 09:26:33

MENAFN05092023000117011021ID1107007449

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