وثيقة بمناسبة الذكرى 72 لتولي الملك طلال سلطاته الدستورية
التاريخ
9/5/2023 4:26:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة بمناسبة الذكرى 72 لمناداة الملك طلال بن عبدالله ملكا على الأردن وتوليه سلطاته الدستورية.
وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوثيقة تتضمن كتابا رسميا أرسله رئيس الوزراء آنذاك إلى رئيس مجلس الأمة يتعلق بمناداة سمو ولي العهد الأمير طلال بن عبدالله ملكا على المملكة خلفا لوالده الملك عبدالله الأول.
وبين المركز أن الوثيقة تعرض معلومات مهمة وقيمة حول تاريخ الأردن والأحداث التي وقعت حينذاك.
--(بترا)
ه ع/ف ج
05/09/2023 09:26:33
MENAFN05092023000117011021ID1107007449
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