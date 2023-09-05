المنتخب الأولمبي يلتقي بروناي بالتصفيات الآسيوية غدا

المنتخب الأولمبي يلتقي بروناي بالتصفيات الآسيوية غدا
التاريخ
9/5/2023 4:26:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت سن 23 نظيره منتخب بروناي عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في مستهل مباريات الفريقين في التصفيات الآسيوية.
ويستضيف الاتحاد الأردني لكرة القدم، منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية والتي تقام خلال الفترة 6-12 أيلول الحالي، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، بمشاركة منتخبات سوريا، عُمان، بروناي، إلى جانب المنتخب الوطني.
ويلتقي المنتخب الوطني في مباراته الثانية مع نظيره العماني عند التاسعة مساء السبت المقبل، قبل أن يواجه سوريا بذات التوقيت يوم الثلاثاء المقبل.
وحسب التعليمات، يتأهل للنهائيات الآسيوية صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في جميع المجموعات.
وتقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
إلى ذلك، سيكون الدخول لحضور التصفيات مجانيا، في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم على إتاحة الفرصة أمام الجماهير للتواجد على المدرجات ودعم ومؤازرة المنتخب.
-- (بترا)
خ خ/ب ط
05/09/2023 09:23:48
MENAFN05092023000117011021ID1107007448
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