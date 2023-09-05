المنتخب الأولمبي يلتقي بروناي بالتصفيات الآسيوية غدا

عمان 5 أيلول (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت سن 23 نظيره منتخب بروناي عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في مستهل مباريات الفريقين في التصفيات الآسيوية.

ويستضيف الاتحاد الأردني لكرة القدم، منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية والتي تقام خلال الفترة 6-12 أيلول الحالي، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، بمشاركة منتخبات سوريا، عُمان، بروناي، إلى جانب المنتخب الوطني.

ويلتقي المنتخب الوطني في مباراته الثانية مع نظيره العماني عند التاسعة مساء السبت المقبل، قبل أن يواجه سوريا بذات التوقيت يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب التعليمات، يتأهل للنهائيات الآسيوية صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في جميع المجموعات.

وتقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

إلى ذلك، سيكون الدخول لحضور التصفيات مجانيا، في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم على إتاحة الفرصة أمام الجماهير للتواجد على المدرجات ودعم ومؤازرة المنتخب.

-- (بترا)

خ خ/ب ط

05/09/2023 09:23:48