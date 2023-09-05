استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص الاحتلال شرق طولكرم
التاريخ
9/5/2023 4:26:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 5 أيلول (بترا) - استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مخيم نور شمس، شرق المدينة شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلن مستشفى ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضح المستشفى في بيان أن الشاب عايد سميح أبو حرب (21 عاما) من مخيم نور شمس استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، اقتحمت، فجرا، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها.
ودمرت جرافات الاحتلال، الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس "شارع نابلس"، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.
ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
05/09/2023 09:10:16
MENAFN05092023000117011021ID1107007447
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.