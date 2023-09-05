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استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص الاحتلال شرق طولكرم

9/5/2023 4:26:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 5 أيلول (بترا) - استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مخيم نور شمس، شرق المدينة شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلن مستشفى ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضح المستشفى في بيان أن الشاب عايد سميح أبو حرب (21 عاما) من مخيم نور شمس استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، اقتحمت، فجرا، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها.
ودمرت جرافات الاحتلال، الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس "شارع نابلس"، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.
ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
05/09/2023 09:10:16

MENAFN05092023000117011021ID1107007447

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