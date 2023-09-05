عمان 5 أيلول (بترا) - ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، محاولة الاحتلال تهويد قطاع التعليم في القدس، من خلال فرض مناهجه المحرفة على الطلاب المقدسيين ومحاربة المناهج الفلسطينية الأصلية.

وتناول التقرير الأسبوعي للبرنامج، أهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في القدس مع بداية العام الدراسي الجديد، مع استمرار وتصاعد محاولات بلدية الاحتلال "أسرلة" المناهج التعليمية وتحريفها.

ولفت التقرير إلى أن مجلس أولياء الأمور في مدارس الإيمان الثانوية في القدس الشريف قام بإصدار كتيب بعنوان "التعليم..الحرب الصامتة في القدس"، حيث قام القائمون على إصداره بوضع النصوص الأصلية في المناهج الفلسطينية ومقارنتها بالمناهج المحرفة التي تحاول بلدية الاحتلال فرضها على الطلاب المقدسيين.

وقال رئيس مجلس أولياء أمور طلاب مدارس الإيمان، محمد الشويكي، إن القائمين على الكتاب رصدوا جميع التحريفات التي تحاول المعارف الإسرائيلية فرضها على مدارس شرقي القدس، حيث تم رصد التحريفات التي طالت المناهج من الصف الأول إلى الصف العاشر في جميع المواد، مشيراً إلى أنهم وجدوا آلاف التحريفات، وأورد واحدة منها، تتعلق بحدود المسجد الأقصى المبارك، حيث يذكر كتاب الصف الثاني أن المسجد القبلي "يقع في الجزء الجنوبي من المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين"، إلا أن النص المحرف يعرف المسجد القبلي على أنه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأوضح التقرير أن بلدية الاحتلال رصدت مبالغ كبيرة ضمن ميزانيتها التي أقرتها أخيرا من أجل تهويد التعليم في القدس المحتلة، في محاولة لبسط هيمنتها على قطاع التعليم الفلسطيني، مؤكداً أن الطلاب المقدسيين لديهم ما يكفي من الوعي بخطورة هذه المناهج وبأنهم يرفضونها بشكل قاطع.

وفي هذا الصدد، بين الناطق باسم اتحاد المعلمين في القدس، أحمد الصفدي أن حكومة الاحتلال رصدت أكثر من 800 مليون شيكل لتهويد التعليم في القدس، من خلال تمرير منهاج الـ "بجروت" الذي كان في السابق يدرس للصف الثاني عشر، وأما الآن فهو يبدأ من الصف الأول ويستمر للثاني عشر، مشيراً إلى أن خطورة ذلك تكمن في كمية المعلومات والأفكار الزائفة التي تستهدف الهوية والوعي الفلسطيني لدى الطلاب.

وأضاف أن بلدية الاحتلال تستخدم الأموال والتهديد بسحب التراخيص لفرض مناهجها كما فعلت مع مدرستي الإيمان والإبراهيمية.

بدوره، قال الناشط في مجالس أولياء الأمور وأحد معدي كتاب (التعليم.. الحرب الصامتة في القدس)، طارق عكش، إن شرطة الاحتلال أوقفت طلاب وطالبات مدرسة الأقصى الشرعية، ومنعتهم من الوصول إلى المدرسة الوقعة داخل المسجد، ومن ثم قامت بترويعهم وتفتيش حقائبهم وقاموا بمصادرة الكتب الأصلية "غير المحرفة" التي كانت بحوزتهم، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال تحاول فرض واقع في القدس مفاده أن الكتب الفلسطينية ممنوعة وغير قانونية.

وعن الكتاب، قال العكش إنه جاء نتيجة جهود أهالي الطلاب، وخصوصاً الأمهات اللواتي راجعن جميع الكتب لجميع الصفوف ورصدن الموضوعات المحرفة فيها، والتي تتعلق بتاريخ الأمة وهويتها ودينها وتواجدها على أرض فلسطين، مشيرا إلى أن الإسرائيليين يقنعون أبناءهم بأن هذه الأرض كانت فارغة عند قدومهم، وهم يريدون إقناع الأطفال المقدسيين بذلك أيضاً.

وبين أن تحريف المنهاج الفلسطيني تم على أيدي خبراء محترفين في مجال غسيل الأدمغة استخدمهم الكيان الصهيوني لخدمة أهدافه التهويدية والعنصرية.

وشدد العكش على ضرورة القيام بخطوات عملية وتضافر الجهود من قبل الحكومات العربية من أجل الوقوف في وجه هذا الجهد الاستراتيجي لدولة الاحتلال، ومساعدة المقدسيين على الصمود في هذه المعركة، داعيا المختصين إلى التوسع بما قام به الأهالي في كتابهم وإصدار كتب أكثر تفصيلاً.

-- (بترا)

أ ن/اص/ب ط

05/09/2023 08:09:10