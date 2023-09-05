طقس صيفي اليوم وغدا وحار الخميس

عمان 5 أيلول (بترا) - يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الجمعة، حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 18 وفي مرتفعات الشراة 31 - 17، وفي مناطق البادية 39 - 23، وفي مناطق السهول 35 - 22، وفي الأغوار الشمالية 40 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 29، وفي البحر الميت 40 - 28، وفي خليج العقبة 40 - 29 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص/ب ط

05/09/2023 08:00:51