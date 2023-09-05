وإلى الآن لم تؤكد الشركة المنتجة تأجيل أو طرح فيلم Napoleon المنتظر في موعده، إلا أنه من المتوقع أن ترد الشركة خلال الفترة المقبلة.

وذلك بعد أن حصل الفيلم الجديد للمخرج العالمى ريدلي سكوت، Napoleon على تنصيف R، وذلك بسبب ما يحتويه على مشاهد +18، والمشاهد الدموية بسبب الحروب التي يحتوى عليها العمل.

تصنيف R هو مصطلح أمريكي، مما يعني أن أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا يجب أن يكون برفقة أحد الوالدين أو وصي بالغ إذا رغب في مشاهدة الفيلم في دور السينما.

في المملكة المتحدة، فئة

R، تكون من بداية 15 عاما، ما يعني أنه لا يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 15 عامًا بمشاهدة الفيلم في دور العرض، حتى لو كان برفقة شخص بالغ.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم

Napoleonأول فيديو ترويجى للفيلم المنتظر واحتوى الفيديو الذى وصلت مدته إلى دقيقتين و38 ثانية على مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية للعمل.

وظهر في الفيديو بطل العمل النجم العالمى خواكين فينيكس الذى يلعب الشخصية الأساسية في العمل نابليون بونابرت، كما كشف الفيديو عن ظهور أهرامات الجيزة وأبو الهول في الفيديو الترويجى، العمل سيطرح في 22 نوفمبر المقبل.

يدور فيلم

Napoleon

حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم

Napoleon، من إخراج المخرج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.



