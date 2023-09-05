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شائعات عن تأجيل طرح فيلم Napoleon من 2023 إلى 2024 لهذا السبب

9/5/2023 4:26:14 AM
(MENAFN- Youm7) انتشرت شائعات جديدة حول تفكير شركة سونى المنتجة لـ فيلم Napoleon في تأجيل طرح العمل من 22 نوفمبر المقبل إلى العام المقبل 2024، وذلك بسبب إضراب الكتاب والممثلين الأمريكين منذ مايو الماضى، الذى يتضامن معها بطل العمل الممثل خواكين فينيكس ولهذا لن يشارك في الحملة الترويجية للعمل.

وإلى الآن لم تؤكد الشركة المنتجة تأجيل أو طرح فيلم Napoleon المنتظر في موعده، إلا أنه من المتوقع أن ترد الشركة خلال الفترة المقبلة.

وذلك بعد أن حصل الفيلم الجديد للمخرج العالمى ريدلي سكوت، Napoleon على تنصيف R، وذلك بسبب ما يحتويه على مشاهد +18، والمشاهد الدموية بسبب الحروب التي يحتوى عليها العمل.

تصنيف R هو مصطلح أمريكي، مما يعني أن أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا يجب أن يكون برفقة أحد الوالدين أو وصي بالغ إذا رغب في مشاهدة الفيلم في دور السينما.

في المملكة المتحدة، فئة
R، تكون من بداية 15 عاما، ما يعني أنه لا يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 15 عامًا بمشاهدة الفيلم في دور العرض، حتى لو كان برفقة شخص بالغ.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم
Napoleonأول فيديو ترويجى للفيلم المنتظر واحتوى الفيديو الذى وصلت مدته إلى دقيقتين و38 ثانية على مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية للعمل.

وظهر في الفيديو بطل العمل النجم العالمى خواكين فينيكس الذى يلعب الشخصية الأساسية في العمل نابليون بونابرت، كما كشف الفيديو عن ظهور أهرامات الجيزة وأبو الهول في الفيديو الترويجى، العمل سيطرح في 22 نوفمبر المقبل.

يدور فيلم
Napoleon
حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم
Napoleon، من إخراج المخرج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.



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