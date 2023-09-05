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محمد محسن وعبير نعمة نجما مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الليلة

9/5/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Youm7) يحيى الفنان محمد محسن الليلة الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر بمسرح محكى القلعة، حفلاً غنائيًا في الليلة الـ11 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، ويقدم محسن فاصلاً مميزًا من أغانيه الشهيرة، كما تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة بفقرة غنائية في نفس الليلة.

ففى الثامنة مساء على مسرح المحكى تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة لأول مرة فى المهرجان وتقدم مجموعة من أعمالها الخاصة منها بعدني حبك، بلا ما نحس، اعمل ناسيني، بصراحة ، قصتنا بالاضافة إلى باقة من تراث الطرب منها افرح ياقلبى، امتى هتعرف وطلعت يامحلا نورها
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وفى العاشرة مساء يتغنى المطرب محمد محسن بمختارات من أعماله الخاصة منها ضي القمر، أهلا بيك، القمر عطشان، صندوق خشب الى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب
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كما يقدم عازف البيانو كريم جوهر فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تتضمن نخبة من أشهر الألحان الشرقية الخالدة .

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

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