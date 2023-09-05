ففى الثامنة مساء على مسرح المحكى تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة لأول مرة فى المهرجان وتقدم مجموعة من أعمالها الخاصة منها بعدني حبك، بلا ما نحس، اعمل ناسيني، بصراحة ، قصتنا بالاضافة إلى باقة من تراث الطرب منها افرح ياقلبى، امتى هتعرف وطلعت يامحلا نورها

.

وفى العاشرة مساء يتغنى المطرب محمد محسن بمختارات من أعماله الخاصة منها ضي القمر، أهلا بيك، القمر عطشان، صندوق خشب الى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب

.

كما يقدم عازف البيانو كريم جوهر فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تتضمن نخبة من أشهر الألحان الشرقية الخالدة .