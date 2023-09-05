مشاجرة بين تيام قمر ويوسف عمر بسبب رنا رئيس فى فيلم أولاد حريم كريم
التاريخ
9/5/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Youm7) يعرض حاليًا في السينمات فيلم "أولاد حريم كريم " بطولة الفنانين مصطفى قمر وداليا البحيرى وبشرى وبسمة وعلا غانم، من إخراج على إدريس، وحقق الفيلم ما يقرب من 2 مليون ونصف المليون منذ طرحه في السينمات.
وخلال أحداث الفيلم نجد علاقة حب بين "كريم" - تيام قمر، ورنا رئيس – أيلا وهى ابنة مصطفى قمر في الأحداث، وعندما قررت أيلا أن تعرف والدها مصطفى قمر على حبيبها كريم، رفضه واعتبره شاب طايش وتافه، ومع ظهور يوسف عمر "سيف" وتعرف على والدها في إحدى الصيدليات، تعرفا على بعضهما وأعجب به مصطفى قمر للغاية، خاصة أنه علم أنه طبيب ورياضى وبه كل المواصفات التي يتمناه ابنته.
وحاول مصطفى قمر أن يدخل سيف في حياة ابنته، وبالفعل نشأت بينهما إعجاب، ولكن تيام قمر دخل في مشاجرة مع سيف بسبب حبيبته أيلا، وفى نهاية الأحداث اختارت رنا رئيس حبيبها تيام قمر.
فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بشرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وريهام عبد الغفور ، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.
فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.
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