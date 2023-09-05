وخلال أحداث الفيلم نجد علاقة حب بين "كريم" - تيام قمر، ورنا رئيس – أيلا وهى ابنة مصطفى قمر في الأحداث، وعندما قررت أيلا أن تعرف والدها مصطفى قمر على حبيبها كريم، رفضه واعتبره شاب طايش وتافه، ومع ظهور يوسف عمر "سيف" وتعرف على والدها في إحدى الصيدليات، تعرفا على بعضهما وأعجب به مصطفى قمر للغاية، خاصة أنه علم أنه طبيب ورياضى وبه كل المواصفات التي يتمناه ابنته.

وحاول مصطفى قمر أن يدخل سيف في حياة ابنته، وبالفعل نشأت بينهما إعجاب، ولكن تيام قمر دخل في مشاجرة مع سيف بسبب حبيبته أيلا، وفى نهاية الأحداث اختارت رنا رئيس حبيبها تيام قمر.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بشرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وريهام عبد الغفور ، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.