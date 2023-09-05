طريقة عمل الدجاج الحار على الطريقة الهندية.. طبق لعشاق الحار

دجاجة مقطعة 4 قطع، أو على حسب الرغبة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقتين فلفل أحمر حار

ملعقة صغيرة كركم او كاري

ربع ملعقة صغيرة زعفران بودرة

علبة زبادي

ملح

فلفل اسود

عصير ليمونة

ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم

ملعقتين زيت

حضري إناء، ثم ضعي فيه الزبادي مع جميع التوابل والزيت

ثم قومي بالتقليب الجيد، إذا

كان

القوام ثقيلا جدا يخفف بمعلقتين ماء

ثم قومي بتتبيل الفراخ من الداخل والخارج بالخليط بشكل جيد

ثم اتركي

الخليط بالدجاج

من 2 لـ3ساعات في التتبيلة

ثم ضعيه في صينية وادخليه فرن ساخن لمدة 45 دقيقة

يمكن أن يقدم مع الأرز وبعض أطباق الخضار المفضلة لديك التي يمكن تناولها في الغداء، أو يمكن أن يقدم بمفرده مع قطع العيش والكاتشب، وبعض المشروبات المثلجة التي تساعدك على الاستمتاع

بالوجبة



