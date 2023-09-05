طريقة عمل الدجاج الحار على الطريقة الهندية.. طبق لعشاق الحار
التاريخ
9/5/2023 4:26:09 AM
(MENAFN- Youm7) يعتبر الدجاج من الأكلات التي يمكن تناولها بأكثر من طريقة، ووفقًا لما أشارت إليها الشيف مي صيام يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل الدجاج الحار على الطريقة الهندية، والذي يمكن تقديمه لعشاق الأكلات الحارة فهو طبق مميز ومفضل لديهم، يمكن صنعه في أقل وقت ممكن في حالة تجهيزه في ليلة التحضير.
الدجاج الحار على الطريقة الهندية طريقة عمل الدجاج الحار: المكونات:
دجاجة مقطعة 4 قطع، أو على حسب الرغبة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقتين فلفل أحمر حار
ملعقة صغيرة كركم او كاري
ربع ملعقة صغيرة زعفران بودرة
علبة زبادي
ملح
فلفل اسود
عصير ليمونة
ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم
ملعقتين زيت طريقة تحضير الدجاج الحار على الطريقة الهندية :
حضري إناء، ثم ضعي فيه الزبادي مع جميع التوابل والزيت
ثم قومي بالتقليب الجيد، إذا
كان
القوام ثقيلا جدا يخفف بمعلقتين ماء
ثم قومي بتتبيل الفراخ من الداخل والخارج بالخليط بشكل جيد
ثم اتركي
الخليط بالدجاج
من 2 لـ3ساعات في التتبيلة
ثم ضعيه في صينية وادخليه فرن ساخن لمدة 45 دقيقة
يمكن أن يقدم مع الأرز وبعض أطباق الخضار المفضلة لديك التي يمكن تناولها في الغداء، أو يمكن أن يقدم بمفرده مع قطع العيش والكاتشب، وبعض المشروبات المثلجة التي تساعدك على الاستمتاع
بالوجبة
طريقة تحضير الدجاج الحار
الدجاج الحار بمكونات أساسية
MENAFN05092023000132011024ID1107007439
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.